ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦の1stレグでは、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるボローニャとジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマがイタリア勢同士の対戦を繰り広げる。ヨーロッパ第2の大会で勝ち進み、次のラウンドである大陸大会の準々決勝進出をかけて争う、イタリア勢同士の対戦となる。

両イタリア人監督が公式のスタメンを発表したが、負傷や出場停止による欠場者を除けば、大きな驚きはない。以下が両監督が選んだスタメンである。

ボローニャ（4-2-3-1）：スコルプスキ、ジョアン・マリオ、カザーレ、ルクミ、ミランダ、フレウラー、ポベガ、ベルナルデスキ、ファーガソン、ロウ、カストロ。監督：イタリアーノ

ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル、ギラルディ、ンディッカ、チェリック、レンシュ、エル・アイナウイ、クリスタンテ、ウェズリー、ピシリ、サラゴサ、マレン。監督：ガスペリーニ





1分目から出場する選手たち（ただし、それだけに限らない）は、イエローカードの件に注意する必要がある。実際、ボローニャ側のヴィティック、ミランダ、ベルナルデスキ、ローマ側のセリク、エルモソ、ンディカは警告を受けている。





13分、ドイツ人審判ヤブロンスキがミランダ（サラゴサに対するファウル）に警告を与え、ミランダは3月19日（木）にローマで行われる第2戦に出場停止となる。