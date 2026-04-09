ボローニャ対アストン・ヴィラ：試合の展開 ― 決定力の高さを発揮したヴィラがスタディオ・レナート・デッララで勝利を収める

プレミアリーグで鍛えたハイプレスと決定力を欧州の舞台でも発揮したアストン・ヴィラが、ボローニャを完封した。90分間守備の規律を保ったヴィラは、イタリア最終ラインの隙を突いた。

ボローニャは序盤、サイド攻撃でチャンスを作ったが、最終ラインの落ち着き不足が響き、ヴィラの圧力に屈した。この結果、ヴィラはヨーロッパリーグの順位表上位を固めた一方、ロッソブルーには課題が残った。

前半

4分 — 💥 カストロが好機

サンティアゴ・カストロがヴィラのセンターバックの間に走り込み、低いシュートを放つ。エミリアーノ・マルティネスは指先で弾き、コーナーキックを許した。

12分 — 🟨 オナナに警告

アマドゥ・オナナがセンターサークルでレモ・フレウラーへの遅延タックルで警告を受けた。カウンター時に彼はボールの反対側にいた。

20分 — 🔄 エメリ監督が戦術変更

エメリ監督はボローニャの左サイドの優位に対抗するため、ティエレマンスにポジションを下げ守備を強化するよう指示。ヴィラはより守備的な中盤ブロックに切り替えた。

28分 — ⚽ アストン・ヴィラがゴール

オリー・ワトキンスが得意のフィニッシュで先制。モーガン・ロジャースのピンポイントスルーパスをフェデリコ・ラヴァリアの脇へ流し込んだ。

35分 — 📺 VARでPK確認

エズリ・コンサのハンド疑いで主審がモニターを確認したが、ペナルティはなし。判定維持にホームファンは不満。

41分 — 💥 マクギンのシュートはポストを叩く

20ヤードからの強烈なシュートはラヴァリアをかわしたがクロスバーに弾き返された。ハーフタイムが近づき、ヴィラが試合を支配している。

44分 — 🟨 ルクミに警告

ヴィラのカウンターを止めたルクミがブエンディアへのファウルでイエローカード。そのFKはクリアされた。

後半

52分 — ⚽ アストン・ヴィラ追加点

ルーカス・ディニェのオーバーラップからクロスを供給し、ブエンディアがニアポストへ巧みなヘディングで叩き込んだ。

61分 — ⚽ ボローニャが1点を返す

ルイス・ファーガソンがエリア内に遅れて走り込み、ジョアン・マリオのクロスをニアに合わせ1点を返した。

68分 — 🔄 ボローニャ3人同時交代

ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督は最終ラインに新鮮な選手を送り込み、より攻撃的な布陣に切り替えた。ホームチームは同点弾を狙い、多くの選手を前線へ。

74分 — ⚽ アストン・ヴィラが3点目を奪う

モーガン・ロジャースがペナルティエリアに切り込み、低いシュートがわずかにディフレクションしてゴールネットを揺らした。

82分 — 💥 マルティネスがベルナルデスキのシュートを阻止

ベルナルデスキの端からのボレーをマルティネスが好守で上へ弾き、リードを守った。

89分 — 🟨 マクギンに警告

ヴィラ主将はスローインで時間を稼ぎ警告を受けた。終盤はエメリ率いるチームが冷静に試合をコントロールしている。

90+2分 — 🔄 守備固め

エメリ監督は試合終了間際に守備固めの交代。ヴィラはボローニャの脅威を封じ、アウェーで3ポイントを奪った。

試合終了。アストン・ヴィラが勝利した。

スタディオ・レナート・デッララで行われた試合では、ボローニャがボールを支配しエミリアーノ・マルティネスを脅かしたが、アストン・ヴィラが3-1で勝利した。 ワトキンス、ブエンディア、ロジャースの得点は、カウンターで安定感を見せたチームを象徴していた。ボローニャもルイス・ファーガソンが好機を創出したが、プレミアリーグの強豪を止められる守備の堅さには及ばなかった。