ボローニャ対アストン・ヴィラ：勝者と敗者 ― ウナイ・エメリ率いる欧州の強豪が主導権を握り、イタリア勢の粘り強さが崩れ去った。

スタディオ・レナート・ダッララで行われたヨーロッパリーグ準々決勝。ボローニャはホームで熱狂的なサポートを受けたが、勝利したのはアストン・ヴィラだった。ヴィラは18日ぶりの試合にもかかわらず、ウナイ・エメリ監督の下、錆びついた様子は一切見せず、ローマを破ったボローニャを完封。戦術で優位に立ち、3－1で先勝した。

3－1の勝利は、プレミアリーグのトップ4と欧州制覇を同時に狙うヴィラの意地を示した。8位でホームで苦戦するボローニャは、第2戦へ大きな課題を残した。 この試合は両チームの経験値の差を浮き彫りにした。ヴィラのベテランがペースを握り、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるボローニャの脆弱な守備を突いた。

勝者

ジョン・マクギン

イタリアメディアやボローニャのヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督から最大の脅威と目されたヴィラのキャプテンは、高い戦術的柔軟性を示し、攻撃的ポジションから徐々に中盤に下がってチームを操った。 18か月で3得点目を挙げ、ボローニャの“天敵”であることを証明した。深い位置からの突破と敵地でのリーダーシップは、彼がビッグゲームで輝く選手であることを示し、移籍噂が流れた際にクラブが放出を拒否した判断をほぼ独力で正当化した。

ユーリ・ティエレマンス

数週間ぶりに先発したティエレマンスは、不在中にヴィラが欠いていた落ち着きと技術ををもたらした。オナナと組んだベルギー代表はパス成功率92％を記録し、序盤のボローニャの猛攻を凌ぐ「メトロノーム」となった。 守備から攻撃への切り替えも正確で、エメリ監督の采配は見事に当たった。この活躍で、チャンピオンズリーグ圏内を争う残り7試合の「ミニシーズン」で彼の先発は確実となった。

ウナイ・エメリ

この大会で4度優勝したエメリは、戦術家としての評価をさらに高めた。彼は選手たちに「この大会を尊重せよ」と指示し、ヴィラは経験豊富なチームのように規律正しくプレーした。エミリアーノ・ブエンディアとモーガン・ロジャースを同時に先発させた采配は、ミハイル・ヴィティックを欠くボローニャの4バックを圧倒する創造性を生んだ。 エメリは今や、ヴィラをヨーロッパリーグで「倒すべき相手」として位置づけ、現代欧州サッカーにおいて間違いなく最高のノックアウトステージの指揮官としての自身の評価をさらに高めた。

敗者

フェデリコ・ラヴァリア

ルカシュ・スコルプスキの不在でゴールを守ったラヴァリアは、不安定な守備陣の背後で苦戦した。3点目は相手の圧倒的なパワーで防げなかったものの、1点目のポジショニングには疑問が残る。後半のヴィラの猛攻時、守備陣を落ち着かせる存在感も欠けていた。 引き分けに必要なGKの完璧なプレーが求められたが、セットプレーでエリア内を統率できず痛手となった。この出来映えから、スコルプスキが欠場し続ける場合、正GKの定着が急務となるだろう。

ヴィンチェンツォ・イタリアーノ

試合前にジョン・マグアインを称賛したイタリアーノ監督は、このスコットランド代表を封じる戦術を構築できなかった。ボローニャのハイラインはモーガン・ロジャースとオリー・ワトキンスの直線的な攻撃に何度も突かれ、後半の戦術調整では流れを止められなかった。 ホームのダッラ・アラでは直近7試合1勝と低迷。国内リーグと欧州大会での不安定さを解消へ、イタリアーノ監督への圧力は高まる。1-3の敗戦で、ヴィラ・パークで奇跡が起きない限り欧州の夢は事実上終わった。

ジョン・ルクミ

このコロンビア人DFは、オリー・ワトキンスを封じる役割だったが、試合を通じてストライカーの動きとフィジカルに苦戦した。 2失点目の場面ではポジションを外され、焦りから悪質ファウルでイエローカードを受けた。ボローニャ守備のリーダーとして、エメリ監督が求めた「粘り強さ」を示せなかった。この試合は、セリエA中位とプレミアリーグ強豪の守備力差を露呈し、ルクミのビッグステージでの評価にも傷がついた。

結果としてアストン・ヴィラは準決勝へ大きく前進した。ジョン・マクギンを軸に、大会の達人ウナイ・エメリが率いる彼らの決定力は、守備の落ち着きを欠いたボローニャには手強かった。イタリア勢は前ラウンドでローマを破った勢いを時折見せたが、経験とデータを武器にするヴィラの前に屈した。 第2戦はバーミンガムで行われるが、もはや形式的な試合となりそうだ。