ヘタフェを率いるホセ・ボルダラス監督が、バルセロナとの注目の一戦を翌日に控えた記者会見に臨み、同クラブが元レアル・マドリードのダニ・カルバハルに関心を寄せているとの報道についてコメントを拒否した。アリカンテ生まれの指揮官は、ハンジ・フリック監督率いるチームとの対戦にフォーカスすることの重要性を強調した。

カルバハルは今夏にレアル・マドリードとの契約が満了し、移籍期間に縛られることなくフリーの選手として任意のクラブと契約できる状態にある。この右サイドバックの名前はヘタフェへの移籍と結び付けられていたが、数日前に同クラブのアンヘル・トーレス会長が番組「エル・チリンギート」に出演し、こう明言した。「何もない。すべて白紙だ」

カルバハル獲得の噂について問われると、ボルダラスは記者会見で、スペイン紙「マルカ」が伝えたところによると、次のように答えた。「あなたの質問は十分に理解しているし、尊重している。しかし、この件については話さない。なぜなら私の思考はすべて明日のバルセロナ戦に注がれているからだ」

次の対戦相手については、ヘタフェの監督はカタルーニャのクラブの強さを称賛し、こう語った。「彼らはリーグ、さらにはヨーロッパでも最高のチームの一つだ。選手たちは驚異的なフィジカルコンディションにある。彼らが最高かどうか格付けはしたくない。比較は常に難しいものだからだ。しかし、私が何年も言い続けているのは、サッカーは変わったということだ」

さらに続けた。「バルセロナには驚異的な技術レベルを持つ選手たちがいる。だがフィジカル面でも、サッカーは大きく変わった。私はボールを持ったバルサに本当に感服しているが、ボールを持たないときの彼らにも感服している。この面でも、彼らはスペインリーグで最高のチームだ」

バルセロナはスペインリーグで勝ち点21の全勝で首位に立っており、一方ヘタフェは勝ち点8で11位につけている。

ブラウグラナの本拠地で戦う難しさについては、こう付け加えた。「それは常に信じがたいほど難しい。数字が物語っており、私は何も作り話をしていない。両クラブの差は、あらゆる面で途方もない。それは極めて難しいことで、同業者たちからもよくそのことを尋ねられる。我々は長年バルセロナに勝つことができていないが、それは非常に難しいことだからだ。私のチームは常に挑戦を自覚しながら試合に臨むが、良い結果を出すために何をしなければならないかも理解している。我々は野心的で勝利を目指すメンタリティを保とうと努めており、直面するであろう困難も承知している」

ブラジル代表のスター、ラフィーニャの欠場については、こうコメントした。「彼の欠場は彼らにとって問題にならないはずだ。彼は絶好調で、12ゴールを決め、素晴らしいスタートを切り、その影響力は計り知れないものだった。しかしバルセロナには驚異的なスカッドがある。彼らはワールドクラスの選手たちで、全員が代表選手だ」

そして最後に、ラミン・ヤマルとカタルーニャの攻撃陣について語り、こう締めくくった。「それは極めて難しい。なぜなら、非常にハイレベルな選手たちについて話しているからだ。彼を止めるのは非常に難しいだろうが、我々は素晴らしい試合をしようと努め、最大限の集中力を保ち、劣等感を一切抱かずにプレーするつもりだ。ラミンは素晴らしい選手で、若いながらそれを証明している。彼が世界最高かどうかは断言できない。本当に偉大な選手たちがいるし、彼の前にはまだ非常に長いキャリアが広がっている。その大きな潜在能力を考えれば、彼が確実にそのタイトルを手にすることは可能だ」