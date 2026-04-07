ヒューゴ・ボストはロナルド・クーマンに対し、ブライアン・リンセンをオランダ代表に招集するよう異例の呼びかけを行った。同記者は『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムでそう記している。35歳のこのストライカーは、VriendenLoterijエールディヴィジで予想外の3位につけているNECで大きな話題を呼んでいる。

ボストは、リンセンをオランダ代表でデビューさせる時が来たと主張する。「NECには、私たち全員が愛着を抱いている35歳のサッカー選手がいます。ブライアン・リンセンです。彼はますます良くなっています。」

フェイエノールトの元ストライカーは欧州トップリーグでのプレー経験はないものの、コラムニストはリンセンがオランダ代表にとって貴重な戦力になると考えている。「リンセンは突出した存在ではないが、統計的な数字は良好で、プレーに深みがある。これはオランダ代表では珍しいことだ。」

「リンセンは定期的に得点を挙げている」と、ボストは続ける。彼が評価しているのは得点力だけではない。「彼は極めて高い労働倫理も備えている。」

「彼は常にコンディションが良く、ディフェンダーに襲いかかり、ゴールキーパーを震え上がらせる。リンセンには余分な脂肪は一切なく、筋肉の塊だ。」

ボストはリンセンをワウト・ウェグホルストと比較し、NECのこのフォワードをあらゆる面で優れたストライカーだと評価している。「彼は愛想が良く、笑顔が絶えず、社交的だ。ウェグホルストにはない資質をほぼすべて備えている。」

「さらに、リンセンの方がヘディングが上手い。私から見てもかなりの高さを誇るウェグホルストよりも、さらに高く跳べる。もし社会的な面を重視するなら、クーマン監督、ブライアン・リンセンのことを考えてみてほしい。」