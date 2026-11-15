ボルシア・ドルトムント、物議を醸す2つの決定でサポーターから激しい批判を浴びる

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ボルシア・ドルトムントの一部サポーターが、2つの理由からクラブにすっかり愛想を尽かしている。Xでは、BVBの最新投稿に激しい反応が相次いでいる。

ボルシア・ドルトムントは2024年、ラインメタルと3年間の契約を結んだ。ラインメタルは戦車、弾薬、大砲、防空システムなどを製造している。

当時、このスポンサー契約にはすでに多くの批判が寄せられていた。一部のサポーターは怒りを示し、激しい抗議活動が起きた。

スタジアム内では横断幕が掲げられ、ジグナル・イドゥナ・パルクの外には戦車の模型が置かれたほか、沈黙による抗議も行われた。90を超えるファンクラブが参加した。

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そして今回、ドルトムントは提携を継続しないと決めた。この決定は、別の一部サポーターの怒りを招いている。

彼らは、クラブ首脳陣が、左派的あるいは平和主義的な傾向を持つことが多いウルトラスに屈したと考えている。また、クラブが複数のギャンブル企業とも提携していることを挙げ、「選択的な道徳観」だと指摘している。

しかし、この1週間でクラブが最も強い批判を受けたのは、フェリックス・ヌメチャへの対応を巡ってだ。ヌメチャはSVエルフェアスベルク戦でゴールを決めた後、「イエス・キリストのために王冠を置く」パフォーマンスを見せた。

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ドイツではその喜び方が物議を醸した。しかし、ヌメチャ本人によれば、ゴールパフォーマンスに悪意はなかったという。

「私のメッセージは、いかなる形であれ不寛容、差別、憎悪を助長することを意図したものでは決してありません。キリスト教徒である私たちのメッセージは、出身地や信仰、世界観にかかわらず、すべての人に対する愛と敬意を伝えるものです」

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それでもクラブ首脳陣は、ヌメチャが再び同じ形でゴールを喜ぶことを禁じた。この対応は一部サポーターから批判を受けている。クラブの最新投稿（以下）には、激しい反応が相次いでいる。