ボルシア・ドルトムントは土曜日、粘り強さを示した。黒と黄色の軍団は、内容で上回ったTSGホッフェンハイムを相手に絶望的とも言える2-0のビハインドを背負っているように見えたが、最後の30分でアウェーのドルトムントは抜群の決定力を発揮して2-3と逆転した。セルー・ギラシ、ファビオ・シルバ、そしてアルビアン・ハイダリのオウンゴールが、ドルトムントの見事なカムバックを演出。ジョーイ・フェルマンは後半開始時から途中出場した。ブンデスリーガ2試合を終えてドルトムントは勝ち点6。ホッフェンハイムは暫定で勝ち点なしとなっている。

先発にマッツ・ローツとヴァウテル・ブルヘルを起用したホッフェンハイムは、立ち上がりで主導権を握った。とりわけ目立っていたのはアダム・フロジェクだった。チェコ人FWのシュートは、グレゴール・コベルのゴールをわずかに越えていった。

その直後には、このスイス人GKが再び対応。アダム・ダーギムによるファーへの素晴らしいシュートを、かろうじてコーナーへとはじき出した。さらにコベルはその後も、フロジェクのヘディングに対する猫のような反射でチームを救った。

ホッフェンハイムがより良いチームであることは明らかで、前半終了間際にクリスティアン・イルツァー率いるチームが deservedly 先制した。ウラジミール・ツォウファルがレオン・アヴドゥラフに折り返すと、後者が見事なカーブシュートを決め、プロ4点目をマークした。1-0となった。

後半開始から10分で2-0となった。ティム・レンペルレがドルトムントDFジョアネ・ガドゥをいとも簡単に振り切り、不運なヴァルデマール・アントンの足に当たったシュートがゴールに吸い込まれた。

アントンは落胆することなく、その後すぐにドルトムントの反撃弾で大きな役割を果たした。攻め上がったDFが横へ送ると、ギラシがGKオリヴァー・バウマンをチップキックで破って2-1とした。

ドルトムントはそのゴールで勢いを得ると、すぐ後に元PSVのファビオ・シルバが同点弾を決めた。ギラシのスルーパスで抜け出すと、左足でファーサイドを射抜いて2-2とした。

試合終了5分前には、ドルトムントにとってさらに劇的な展開となった。シルバが途中出場のデビュー戦となったイーサン・ヌワネリに送り、そのシュートはホッフェンハイムDFハイダリに当たってゴールイン。2-3となった。