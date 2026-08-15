ザイド・エル・マラのBVB移籍破談を支持する理由

ヨッヘン・ティットマー記

ボルシア・ドルトムントは、ザイド・エル・マラを巡る移籍交渉から撤退することで、数週間にわたる難航した交渉と複数回のオファー拒否を経て、明確なシグナルを発した。スポーツ面と財政面の両方から見て、この意図的に選ばれた交渉打ち切りは理にかなったものだった。

エル・マラの才能を疑う者はいない。13ゴール5アシストを記録し、この若手は1.FCケルンで力強いデビューシーズンを過ごした。それでも、事実関係は明白だ。プロサッカーで成功したシーズンは、あくまでちょうど1年だけ。欧州大会への参加経験もなく、3日おきの過密日程で継続的にプレーした実績もない。

BVBはクラブ史上、新戦力に対して3000万ユーロを大きく超える額を支払ったことは、これまでほとんどなかった。ましてや、国際経験のない19歳に対し、ボーナス込みで5000万ユーロをはるかに超える金額を投じるのは、単純に無責任だったと言える。それが選手本人に一気にどれほど大きなプレッシャーをもたらしたかは、また別の話だ。

過去には、BVBが難航する交渉の中で相手に主導権を握られているとの批判を受けることもあった。だからこそ、首脳陣の一貫した対応は正しい方向への一歩でもある。ボルシアは自ら明確な限界額を定め、それを実際に貫いたことで、移籍市場に対してはっきりとしたメッセージを送った。ドルトムントは脅しには屈しない。この揺るがなさは、理想的には今後の移籍期間に向けた自らの交渉上の立場を強めることになる。

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BVBは今なら複数の補強ポイントを埋められる

これほどの高額な移籍金は、残された予算を大きく圧迫していたはずだ。もちろん今のクラブには時間的なプレッシャーがあり、プランB、あるいは複数の代替案をできるだけ早く実行に移すべき状況にある。それでも今のほうが裁量の余地は大きく、浮いた資金を複数の補強に振り分けることができる。結局のところ、現有戦力にはまだ複数のポジションで厚みと質が必要だからだ。

しかも、エル・マラの代役となるスピードとドリブル力を備えたウインガーを確保するだけではまったく足りない。ドルトムントにはとりわけ、展開力と対人の強さを併せ持つ戦略的なアンカーが依然として緊急に必要であり、さらにヤン・コウトの退団後は右サイドバックも求められている。

エル・マラを見送る判断は、一部のBVBファンにとっては一見すると痛手かもしれない。だが同時に、それは経営的な理性の勝利でもある。BVBは姿勢を示し、財政バランスを守り、適切なタイミングでブレーキを踏んだ。

ザイド・エル・マラのBVB移籍破談に反対する理由

ティム・ウルジヌス記

もちろん、BVBが1.FCケルンの法外な要求にいずれうんざりするのは理解できる。ただ一方で、ボルシア・ドルトムントは巨大なチャンスも逃している。この“将来のドイツ代表選手”をこれほど「安く」手に入れられる機会は、おそらくもう二度と同じ形では訪れないだろう。

ザイド・エル・マラのポテンシャルに疑いの余地はなく、世界トップクラスへの道も彼には開けているように見える。ケルンに残留した場合に彼の市場価値が下がる可能性は、ライン地方のクラブが降格する場合を除けば、まず考えにくい。

さらに、レネ・ワグナー監督の下では、自らの能力を証明するチャンスも一層増えるはずだ。エル・マラはこの指揮官の下で非常に高く評価されており、明確な違いを生み出せる選手として先発の座を保証される見込みだ。それはルーカス・クワスニオクとの決別直後からすでに感じ取れたことだった。

つまりBVBは、最終的に破談の原因となったその数百万ユーロを、もう少し上積みすることもできたはずだ。両クラブの隔たりは、もはやそれほど大きくはなかったに違いない。とりわけボルシアは、この19歳の資質を完全に確信していたように見えたのだからなおさらだ。

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BVBはザイド・エル・マラを利益付きで売却できた可能性が高い

そうでなければ、ラース・リッケンらがこれほど執拗に動き、多くの交渉ラウンドを重ねることはなかったはずだ。それでもなお、このようなメッセージ性のある移籍、そしてそれがこの高い才能を持つウインガーの獲得であったことは疑いないが、それによって新たな次元へ踏み出し、直接のライバルたちに意思を示すという展望は失われた。

さらに、エル・マラがドルトムントの次なる“金看板”になっていた可能性も十分にあった。今の時代を考えれば、再売却時にウスマン・デンベレ、アーリング・ハーランド、ジュード・ベリンガムの領域にまで到達していたとしても、まったく非現実的ではない。ブレントフォードのようなプレミアリーグの中堅クラブ数クラブが、すでに彼に接触していたのも偶然ではない。エル・マラにはすでにイングランドで市場がある。

エル・マラが健康を維持する限り、その状況は変わらないだろう。魅力的なプレースタイルと、すでに備わっているゴール前での抜け目なさは、超富裕クラブオーナーたちの財布を極限まで開かせるだけの十分なスペクタクルを約束しているからだ。今となってはBVBは、そのすべてにどこまでの可能性があったのかを知ることは、おそらく永遠にない。