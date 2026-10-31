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ボルシア・ドルトムントはアリアンツ・アレーナで2度のビハインドを追いつき、2-2で引き分けた。セルー・ギラシーと途中出場のファビオ・シウバが得点し、コンラート・ライマーとダヨ・ウパメカノのゴールを帳消しにした。

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この結果、ブンデスリーガ首位のドルトムントはバイエルンと勝ち点で並び、両チームとも無敗を維持した。ニコ・コヴァチ監督率いるドルトムントには運も味方した。ボール保持率で大きく下回り、相手に4.18のゴール期待値（xG）を許したほか、バイエルンのシュートは3度もゴール枠に直撃した。

ジョーブ・ベリンガムのゴールがVARによって取り消されると、その直後にライマーがバイエルンを先制に導いた。新たにバロンドールを受賞したハリー・ケインは、フェリックス・ヌメチャのハンドで得た56分のPKをクロスバーに当て、60分にはギラシーが同点に追いついた。

ウパメカノがケインのヘディングによる落としを押し込み、バイエルンが再びリードしたが、コヴァチ監督の2枚替えが奏功。途中出場のコンスタンティノス・カレツァスが、同じく交代で入ったシウバの89分の同点ゴールをアシストした。この得点はVARの確認を経ても認められた。

『GOAL』がアリアンツ・アレーナでのドルトムントの選手たちを採点する。

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GK・DF

グレゴール・コベル（8／10）： この日のドルトムントで最も優れた選手。イスマエル・サイバリとの1対1を制し、ライマーのシュートもポストの外へ弾き出した。ただし、弾いたボールがライマーの先制点につながった。バイエルンが23本のシュートを放つ中、3セーブを記録した。

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ジョアン・ガドゥ（7／10）： アルフォンソ・デイヴィスと激しく、フィジカルな攻防を繰り広げた。デイヴィスを狙ったライマーの危険な横パスをクリアした一方、一度はデイヴィスに抜かれてクロスを許した。87分にユリアン・リエルソンと交代した。

ヴァルデマール・アントン（7／10）： 前半にケインのシュートをブロックし、60分を過ぎてからはデイヴィスの危険なクロスをヘディングで跳ね返した。ドルトムントが長い時間にわたって自陣深くで守る中、堅固な守備を見せた。

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ニコ・シュロッターベック（7／10）： 主将はミヒャエル・オリーセからボールを奪って前進し、同点ゴールの起点となった。その後はケインを狙ったライマーのパスをカットし、ヨシプ・スタニシッチとライマーの両者から警告を誘った。

MF

マクシミリアン・バイアー（6／10）： 右サイドでプレーし、前半にはベリンガムのシュートチャンスを作った。しかし、自身のシュートは2本ともブロックされ、大きな影響を与えることはできなかった。67分にカレツァスと交代した。

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ヨーイ・フェールマン（7／10）： 素早く寄せてヨシュア・キミッヒのシュートをブロックし、中盤で精力的にプレーした。ただ、バイエルンの2点目は自身が与えたCKから生まれた。90分間フル出場した。

フェリックス・ヌメチャ（5／10）： 序盤は巧みな足元の技術を見せ、自陣ペナルティーエリア内ではアクロバティックなクリアも披露した。しかし、パスミスがライマーの先制点につながり、ハンドによって、ケインが失敗したPKも与えた。76分にシウバと交代した。

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ダニエル・スヴェンソン（7／10）： リエルソンに代わって先発し、ヌメチャとシウバのチャンスを作った。変化するクロスでヨナス・ウルビヒの意表を突きかける場面もあった。90分間フル出場した。

ジョーブ・ベリンガム（7／10）： 出来事の多い一夜となった。6分にデイヴィスを引き倒して警告を受け、ゴールはVARによって取り消された。それでもウルビヒに2度のセーブを強い、遠距離からのシュートでもゴールに迫った。87分にサムエレ・イナシオと交代した。

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カーニー・チュクウェメカ（8／10）： バイエルンの連係ミスを突いてベリンガムのゴールをお膳立てしたが、ウルビヒとの接触により、その得点は取り消された。その後、ギラシーにパスを通して同点ゴールをアシストし、汚名を返上。マルセル・ザビッツァーと交代した。

FW

セール・ギラシー（8／10）： 大きなチャンスを見事に仕留めた。キム・ミンジェを振り切り、左足の低いシュートをウルビヒの横へ突き刺した。その後はシウバのシュートチャンスも作り、前線で懸命に戦った。

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途中出場・監督

コンスタンティノス・カレツァス（7／10）： 足首の靱帯損傷から復帰したギリシャの若手は、バイアーに代わって出場。アレクサンダル・パヴロヴィッチからボールを奪い、シウバの同点ゴールをアシストした。

マルセル・ザビッツァー（6／10）： 67分にチュクウェメカに代わって出場。ドルトムントが再び同点に追いつこうと攻める中、ボール保持に貢献した。

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ファビオ・シウバ（8／10）： 投入直後から活発に動き、ウルビヒを脅かすシュートを放ち、ベリンガムのチャンスも作った。そして89分、反転して放ったシュートをゴール隅に決め、同点に追いついた。

ユリアン・リエルソン（採点なし）： 終盤にガドゥと交代で出場し、デイヴィスからFKを獲得した。

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サムエレ・イナシオ（採点なし）： 87分にベリンガムに代わって出場した。

ニコ・コヴァチ（7／10）： 試合を支配したバイエルンを相手に運にも助けられたが、ウパメカノのゴール後に行った2枚替えが的中。投入したカレツァスが、同じく途中出場のシウバによる同点ゴールをアシストした。