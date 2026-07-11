スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ボルシア・ドルトムントはコンスタンティノス・カレツァスをユリアン・ブラントの後継者として理想的な選手と見なしている。しかし、KRCゲンクが提示する移籍金が障害となる可能性がある。この攻撃的MFの移籍金は3500万ユーロに上るとされる。

カレツァスは若くしてゲンクで92試合に出場し、6ゴール23アシストを記録。特に昨季は全大会で14アシストと好調だった。

ゲンク生まれのカレツァスは2025年2月にギリシャ代表を選択し、かねてより大手クラブの注目を集めてきた。今夏の移籍は自然なステップだが、ゲンクは3500万ユーロという高額な移籍金を要求している。

ゲンクが希望額を手にすれば、クラブの移籍金記録は更新される。現記録は2600万ユーロで、昨季ウルヴァーハンプトンへ移籍したトル・アロコダレが保持している。

ドイツメディアは、ゲンクの要求額が高すぎる点を問題視している。ドルトムントは過度な金額を払わないことで知られ、最高額は2016年にデンベレを3500万ユーロで獲得したときだ。

交渉は一時停滞したが、両クラブは再び解決策を模索している。ドルトムントのテクニカルディレクター、オーレ・ブックは移籍成立に強く働きかけている。

一方、ACミランも獲得に興味を示しており、ルーベン・アモリム監督が特に注目している。ガラタサライも2029年半ばまでゲンクと契約する「ギリシャのメッシ」の去就を注視している。