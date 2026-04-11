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Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
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翻訳者：

ボルシア・ドルトムントの放送情報：BVBの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
チャンピオンズ リーグ

ボルシア・ドルトムントは今シーズンも国内と国際舞台で戦います。ここでは、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのBVBの試合をどこで観られるかをご紹介します。

「黒と黄色」のチームはDFBポカールではすでに敗退したが、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグではまだ戦いが続いている。試合を一つも見逃したくないなら、複数の配信サービスに加入するしかない。 

BVBの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できます。

ボルシア・ドルトムントの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ボルシア・ドルトムント 対 レヴァークーゼン
DAZN
ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント
DAZN

ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦をテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

ブンデスリーガの放送権はSkyDAZNが分担。Skyは金曜夜、土曜午後、土曜夜の注目試合を放送し、全試合の約80％を独占します。WOWSkyGoアプリでライブ配信も利用可能です。

今ならプレミアリーグやDFBポカールも視聴可能。Sky新規加入者は月額24.99ユーロ。

DAZNは2025/2026シーズンからブンデスリーガの大部分を放送。土曜の「カンファレンス」と日曜の全試合を独占生中継します。放送スケジュールはボルシア・ドルトムントの試合日程で決定します。

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04

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SAT.1での無料放送は一部試合に限られ、開幕戦や冬休み前の金曜試合などが対象です。 

Nico SchlotterbeckGetty

チャンピオンズリーグはDAZNAmazon Primeで分担。DAZNは火曜8試合、水曜全試合を生中継し、ハイライトも配信。Amazon Primeは火曜の注目カードを担当します。

ボルシア・ドルトムントが決勝に進出した場合、ZDFが無料中継します

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

ボルシア・ドルトムントの放送情報はSPOXでチェック。

テレビで観戦できない方も、当サイトのライブ速報とハイライトでBVBの全試合をチェックできます。

KovacGetty Images

ボルシア・ドルトムントの放送情報は以下。BVBの試合をテレビやライブストリームで視聴できるのはどこ？クラブ概要

創設1909年12月19日
優勝回数8
カップ優勝5
チャンピオンズリーグ優勝1回1
最多出場選手ミヒャエル・ツォルク（463試合）
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