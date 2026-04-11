ボルシア・ドルトムントの放送情報：BVBの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

「黒と黄色」のチームはDFBポカールではすでに敗退したが、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグではまだ戦いが続いている。試合を一つも見逃したくないなら、複数の配信サービスに加入するしかない。

BVBの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できます。

ボルシア・ドルトムントの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦をテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

ブンデスリーガの放送権はSkyとDAZNが分担。Skyは金曜夜、土曜午後、土曜夜の注目試合を放送し、全試合の約80％を独占します。WOWやSkyGoアプリでライブ配信も利用可能です。

DAZNは2025/2026シーズンからブンデスリーガの大部分を放送。土曜の「カンファレンス」と日曜の全試合を独占生中継します。放送スケジュールはボルシア・ドルトムントの試合日程で決定します。

SAT.1での無料放送は一部試合に限られ、開幕戦や冬休み前の金曜試合などが対象です。

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チャンピオンズリーグはDAZNとAmazon Primeで分担。DAZNは火曜8試合、水曜全試合を生中継し、ハイライトも配信。Amazon Primeは火曜の注目カードを担当します。

ボルシア・ドルトムントが決勝に進出した場合、ZDFが無料中継します。

ボルシア・ドルトムントの放送情報はSPOXでチェック。

テレビで観戦できない方も、当サイトのライブ速報とハイライトでBVBの全試合をチェックできます。

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