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Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
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翻訳者：

ボルシア・ドルトムントの放送情報：BVBの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
チャンピオンズ リーグ

ボルシア・ドルトムントは今シーズンも国内と国際舞台で戦います。ここでは、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのBVBの試合をどこで生中継で見られるかをご紹介します。

「黒と黄色」のチームはDFBポカールではすでに敗退したが、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグではまだ戦っている。試合を見逃したくない人は、複数の配信サービスに加入する必要がある。 

BVBの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できます。

ボルシア・ドルトムントの放送情報：テレビとライブストリームでの中継局はこちら。

ボルシア・ドルトムント 対 レヴァークーゼン
DAZN
ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント
DAZN

ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦をテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

ブンデスリーガの放映権はSkyDAZNが分担。Skyは金曜夜、土曜午後、土曜夜の注目カードを放送し、全体の約80％を独占します。WOWSkyGoアプリでライブ配信も利用可能です。

今ならプレミアリーグやDFBポカールも視聴可能。Sky新規加入者は月額24.99ユーロ。

DAZNは2025/2026シーズンからブンデスリーガの大部分を放送。土曜の「カンファレンス」と日曜の全試合を独占生中継します。放送スケジュールはボルシア・ドルトムントの試合日程で決定します。

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04

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SAT.1での無料放送は一部試合のみ。例として、前半戦・後半戦の開幕戦や冬休み前の金曜開催などです。 

Nico SchlotterbeckGetty

チャンピオンズリーグはDAZNAmazon Primeで分担。DAZNは火曜8試合と水曜全試合をライブ配信し、ハイライトも放送。Amazon Primeは火曜の注目カードを担当します。

ドルトムントが決勝に進出すると、その試合は無料放送され、ZDFが中継します

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

ボルシア・ドルトムントの放送情報はSPOXでチェック。

テレビで観戦できなくてもハイライトを見たいなら、当サイトをチェック。BVB全試合をライブ速報でお届けします。

KovacGetty Images

ボルシア・ドルトムントの放送情報はここでチェック。テレビやライブストリームでBVBの試合を中継する局を知りたい？クラブ概要

創設1909年12月19日
優勝回数8
カップ優勝5
チャンピオンズリーグ優勝1
最多出場選手ミヒャエル・ツォルク（463試合）
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