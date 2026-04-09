ボルシア・ドルトムントの放送情報：BVBの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

「黒と黄色」のチームはDFBポカールではすでに敗退したが、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグではまだ戦っている。試合を見逃したくない人は、複数の配信サービスに加入する必要がある。
BVBの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できます。
ボルシア・ドルトムントの放送情報：テレビとライブストリームでの中継局はこちら。
ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのボルシア・ドルトムント戦をテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。
ブンデスリーガの放映権はSkyとDAZNが分担。Skyは金曜夜、土曜午後、土曜夜の注目カードを放送し、全体の約80％を独占します。WOWやSkyGoアプリでライブ配信も利用可能です。
DAZNは2025/2026シーズンからブンデスリーガの大部分を放送。土曜の「カンファレンス」と日曜の全試合を独占生中継します。放送スケジュールはボルシア・ドルトムントの試合日程で決定します。
Getty
チャンピオンズリーグはDAZNとAmazon Primeで分担。DAZNは火曜8試合と水曜全試合をライブ配信し、ハイライトも放送。Amazon Primeは火曜の注目カードを担当します。ドルトムントが決勝に進出すると、その試合は無料放送され、ZDFが中継します。
ボルシア・ドルトムントの放送情報はSPOXでチェック。
テレビで観戦できなくてもハイライトを見たいなら、当サイトをチェック。BVB全試合をライブ速報でお届けします。
Getty Images
ボルシア・ドルトムントの放送情報はここでチェック。テレビやライブストリームでBVBの試合を中継する局を知りたい？クラブ概要
|創設
|1909年12月19日
|優勝回数
|8
|カップ優勝
|5
|チャンピオンズリーグ優勝
|1
|最多出場選手
|ミヒャエル・ツォルク（463試合）