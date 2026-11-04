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ボルシア・ドルトムントは本拠地シグナル・イドゥナ・パルクでレアル・ベティスに苦戦の末、2-1で勝利し、チャンピオンズリーグでの勝ち点を9に伸ばした。ファビオ・シウバと途中出場のコンスタンティノス・カレツァスが決定的なゴールを挙げ、粘り強いスペイン勢を退けた。

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ボルシア・ドルトムントはレアル・ベティスを2-1で下し、チャンピオンズリーグでの勝ち進みに向けて重要な勝ち点3を獲得した。無得点に終わった慎重な前半から一転、試合が動いたのは後半だ。再開間もなくシウバがゴールを決め、均衡を破った。ドルトムントは長い時間ボールを支配したものの、アイトル・ルイバルに正確なシュートで同点とされ、ホームの観客にとってはもどかしい展開となりかけた。

それでもニコ・コヴァチ監督率いるチームは精神的な強さを見せ、試合の主導権を取り戻した。若手コンスタンティノス・カレツァスの投入が的中し、途中出場の同選手が72分に決勝ゴールを挙げた。ドルトムントはシュート数で上回り、ゴール期待値（xG）でも2.47を記録した。ベティスはカウンターで脅威を与え続けたが、ドルトムントは組織的な3-4-2-1の布陣でボールを効果的に保持し直し、終盤の相手の圧力をしのいで勝利を収めた。

GK・守備陣

グレゴール・コベル：6／10

スイス代表GKにとっては比較的静かな一夜だった。ドルトムントの守備組織がレアル・ベティスの枠内シュートを4本に抑え、セーブを求められたのは3度だけ。コースを狙ったルイバルの同点ゴールには対応が難しかったが、ボールの配球でドルトムントのボール保持率50％を支えた。

ニコ・シュロッターベック：7／10

キャプテンとして3バックを統率し、持ち前の積極性と縦へのパスを発揮した。後方からの攻撃の組み立てで重要な役割を果たし、相手のゴール期待値をわずか1.08に抑えた守備陣の中心となった。

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ヴァルデマール・アントン：6／10

守備の中央で安定感を示した。シュロッターベックのような積極的なパスは少なかったものの、ポジショニングは確かだった。ベティスのクロスをはね返すためにドルトムントの最終ラインが記録した19回のクリアにも貢献した。

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ラミ・ベンセバイニ：6／10

3バックの右に配置され、75分にガドゥと交代するまで堅実にプレーした。攻守の切り替えにはうまく対応したが、ベティスがサイドでポジションを入れ替える際のスピードに、時折対応が遅れた。

中盤

ユリアン・リエルソン：6／10

ウイングバックとして持ち前の運動量を発揮した。38分には戦術的なファウルでイエローカードを受けた。終盤に攻撃の勢いを強めようとしたコヴァチ監督の判断で、マクシミリアン・バイアーと交代した。

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デイヴィッド・スヴェンソン：7／10

中盤の要として、チーム全体で463本のパスを試みたドルトムントのプレーを支えた。攻守の切り替えで見せた献身的な働きは、ベティスにウイングバックの背後のスペースを使わせないうえで欠かせなかった。

フェリックス・ヌメチャ：6／10

中盤でフィジカルの強さを発揮し、競り合いにも複数回勝利した。ただ、前半に相手の低い位置での守備を崩すために必要な創造性は見せられず、75分にチュクウェメカと交代した。

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ジョーイ・フェールマン：7／10

出場した78分間を通じて、オランダ人MFの技術的な安定感が光った。ボールを保持し直す役割を主に担い、攻守の切り替えが増えた時間帯もドルトムントが敵陣での優位を保つことに貢献した。

攻撃陣

ファビオ・シウバ：8／10

ホームチームで最も際立った選手。後半開始直後から圧力をかけたドルトムントに応え、49分に落ち着いたフィニッシュで先制点を挙げた。終盤に交代するまで、ライン間での動きによってベティスのセンターバックを悩ませ続けた。

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ジョーブ ベリンガム：7／10

より前方のポジションでプレーしながら、たびたび低い位置に下がって攻撃をつないだ。得点こそなかったが、複数のベティスの中盤選手を引きつけ、シウバや後にカレツァスが生かすスペースを生み出した。

セルー・ギラシ：5／10

ストライカーにとっては不本意な夜となった。何らかの問題があったとみられ、34分に早くも交代を余儀なくされた。カレツァスと代わるまでの限られた出場時間では、試合に大きな影響を与えられなかった。

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交代選手と監督

コンスタンティノス・カレツァス：9／10

試合の流れを変えた。34分にギラシに代わって出場すると、72分に決勝点を挙げ、与えられたチャンスを見事にものにした。その運動量と縦への積極性がドルトムントの攻撃を変えた。

マクシミリアン・バイアー：6／10

74分に投入され、サイドに新たな運動量をもたらした。終盤には疲れの見えるベティスの守備陣を左右に広げる助けとなった。

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ジョアン・ガドゥ：6／10

残り15分でベンセバイニに代わって出場。ベティスが再び同点を目指して攻め込むなか、守備を強化した。

カーニー・チュクウェメカ：6／10

終盤にヌメチャに代わって投入され、体格を生かして中盤を守り、リードを保つことに貢献した。

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イーサン・ヌワネリ：評価なし

アディショナルタイムにファビオ・シウバに代わって出場し、時間を使う役割を果たした。

ニコ・コヴァチ：8／10

選手交代が高く評価されるべきだ。早い段階で変化の必要性を見抜き、カレツァスへの信頼は決勝ゴールという形で報われた。戦術的な布陣によってドルトムントは各種指標でも優位に立ち、勝利にふさわしい内容を見せた。