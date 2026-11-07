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フェリックス・ヌメチャが遠距離から2ゴールを決め、ボルシア・ドルトムントは昇格組エルフェアスベルクに苦戦の末、2-1で勝利した。ニコ・コヴァチ監督率いるチームはバイエルン・ミュンヘンと勝ち点で並び、今季のブンデスリーガ無敗を維持している。

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負傷中のセール・ギラシーを欠くドルトムントは、前半の長い時間帯で果敢なエルヴァースベルクと互角に渡り合い、スコアレスで折り返した。さらに34分には、カーニー・チュクエメカが負傷で退いた。後半開始から10分、フェリックス・ヌメチャがペナルティーエリア際から低いシュートを決めて均衡を破ると、71分には約23メートルから強烈なシュートを叩き込んで2点目を挙げた。しかし、試合終了9分前に途中出場のノエル・フュトケウが鮮やかなシザーズキックで1点を返す。ドルトムントは終盤の緊迫した展開をしのぎ、代表戦による中断期間に入った。

以下、GOALがジグナル・イドゥナ・パルクでのドルトムントの選手たちを採点する。

GK＆DF

グレゴール・コベル（7/10）： 6本のシュートをセーブ。なかでも、ルーカス・ペトコフが約31メートルから放ったFKを、飛びついてゴール上隅に入るのを防いだプレーが光った。フランシス・オニエカの至近距離からのシュートをニアポスト際で防ぎ、アディショナルタイムにはマクシミリアン・バイアーに当たってコースが変わったボールをバーの上へはじき出した。フュトケウのアクロバティックなシュートにはなすすべがなかった。

ジョアン・ガドゥ（7/10）： 右サイドバックとして的確にプレーを読み、前半にはモーリス・クラッテンマッハーとラッセ・ギュンターの危険なワンツーを阻止した。ただ、後半にはクラッテンマッハーに振り切られ、オニエカのチャンスを作られた。67分にラミ・ベンセバイニと交代した。

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ヴァルデマール・アントン（7/10）： 前半30分直前の激しいタックルを含め、オニエカとの競り合いでは優位に立つ場面が多かった。ただ、後半序盤にはオニエカに逃げられ、FKから枠を越えるヘディングシュートを許した。76分にはクラッテンマッハーへの戦術的ファウルで警告を受けた。

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ニコ・シュロッターベック（8/10）： キャプテンはドルトムントの守備陣で最も頼れる存在だった。エルヴァースベルクが攻勢に出ても、プレッシャーの中で冷静に対応。後半開始直後にはロングボールでジョーブ・ベリンガムのチャンスを生み、前半にもバイアーのシュートをお膳立てした。

ダニエル・スヴェンソン（6/10）： 前半、足裏を見せたタックルでルーカス・ピンケルトの足首を捉えたが、退場を免れたのは幸運だった。このプレーを受けたDFは最終的に交代を余儀なくされた。攻め上がってベリンガムの序盤のチャンスを作り、その後はベンセバイニにもシュート機会を用意した。

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MF

ジョーイ・フェールマン（7/10）： 中盤でボールを動かし続け、セットプレーからもボールを供給した。ただ、最大の見せ場は守備で訪れた。試合終了5分前、ダヴィド・モクワの得点を阻む土壇場のクリアを見せた。

フェリックス・ヌメチャ（9/10）： この試合の最優秀選手。ファビオ・シウバの落としを受け、約18メートルから低いシュートを放って先制。さらに約23メートルからの強烈な一撃をゴール下隅に突き刺し、2点目を挙げた。前半にはニコラス・クリストフにセーブを強いるシュートも放った。22分に戦術的ファウルで警告を受け、前半終了前に2枚目のイエローカードを免れたのは幸運だった。

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ジョーブ・ベリンガム（7/10）： 終始精力的に動き、3本のシュートはいずれもわずかに枠を外れた。バイアー、コンスタンティノス・カレツァス、シウバのチャンスも作った。序盤にはしっかりと戻ってオニエカを止めた。86分にマルセル・ザビッツァーと交代した。

FW

コンスタンティノス・カレツァス（7/10）： ギュンターを何度も苦しめた。左サイドバックのギュンターを繰り返し抜き去り、クロスからヌメチャのヘディングシュートを演出。ギュンターが警告を受けるFKも獲得した。クリストフを2度脅かし、後半序盤にはシウバのチャンスを作った。67分にユリアン・リエルソンと交代した。

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ファビオ・シウバ（7/10）： ギラシーが負傷する中、最前線を担った。ロングボールを見事に収め、ヌメチャの先制点につながる落としを見せた。前半にはクリストフがはじいたボールが目の前にこぼれたが、約5メートルからのシュートをうまく捉えられず、枠を外した。60分に警告を受け、86分にイーサン・ヌワネリと交代した。

カーニー・チュクエメカ（6/10）： 左サイドで活発な動きを見せ、前半にはスルーパスでヌメチャのチャンスを作り、相手を抜いてゴールライン際からクロスも上げた。しかし34分、ハムストリングに問題が生じた様子でプレーを続けられなくなった。

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途中出場選手＆監督

マクシミリアン・バイアー（7/10）： 負傷したチュクエメカに代わって出場し、3本のシュートはいずれもブロックされた。ペナルティーエリア内への走り込みからこぼれたボールがヌメチャの2点目につながり、アシストを記録。ただ、終盤にはCKのボールを自陣ゴールに入れかけたが、コベルに救われた。

ラミ・ベンセバイニ（6/10）： ガドゥに代わって出場。投入直後にはアクロバティックなシュートを放ったが、マクシミリアン・ローアにブロックされた。緊迫した終盤をしのぐことにも貢献した。

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ユリアン・リエルソン（6/10）： リードを守ろうとするコヴァチ監督の判断で、カレツァスに代わって出場。守備の役割を果たしたが、時間がたつにつれてエルヴァースベルクにより多くのチャンスを作られた。

イーサン・ヌワネリ（採点なし）： 終盤、バイアーのシュートをお膳立てしたが、ブロックされた。

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マルセル・ザビッツァー（採点なし）： 出場直後、ペナルティーエリア際で相手に危険な位置からのFKを与えた。

ニコ・コヴァチ（7/10）： チームは苦しみながらの勝利となったが、リーグ戦9試合無敗とし、バイエルンと勝ち点で並んだ。チュクエメカの負傷による交代で投入したバイアーは、2点目に絡んだ。