ボルシア・ドルトムントが欧州カップ戦出場権を争うアイントラハト・フランクフルトに痛烈な一撃を与えた。

ボルシア・ドルトムントが3-2でアイントラハト・フランクフルトを下した。アウェー組は好スタートを切ったが、前半終了前にリードを失った。この結果、欧州カップ戦出場圏内の勝ち点を逃した。

開始1分、混戦からカン・ウズンがカーブをファーサイドへ沈め、アイントラハトが先制。0-1。

ドルトムントはその後も苦戦したが、ハーフタイム直前にカウンターを発動。右のライアーソンが中央へ送ったボールをギラシーが押し込み1－1とした。

前半終了間際にはニコ・シュロッターベックがマクシミリアン・バイアーからの折り返しを押し込み2-1と逆転した。

72分にはサミュエル・イナシオがBVB初ゴール。一度はエリア内で止められたが、ボールはバイヤーに戻り、再度のクロスにイナシオがニアに押し込み3-1。

終了間際にはアンスガー・クナウフがペナルティエリアに侵入し、GKグレゴール・ケーベルをかわしてジョナタン・ブルカルトへ。ブルカルトが空いたゴールに押し込み3－2としたが、タイムアップは迫っていた。

ボルシアの勝利で、アイントラハトはフライブルクとアウクスブルクの結果次第となった。フライブルクは現在7位でカンファレンスリーグ予選出場圏にいる。フランクフルトはフライブルク（44ポイント）に1ポイント差、アウクスブルクは3ポイント差で、両チームともまだ1試合を残している。