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ボルシア・ドルトムントは日曜夜、バイエル・レバークーゼンに敗れた。ブンデスリーガ首位のドルトムントはフェリックス・ヌメチャの見事なゴールで1-0と先行したが、その後は鋭いプレーを見せるアウェーチームに対抗できず、1-2で逆転を許した。ドルトムントは、土曜にハンブルガーSVから得点できなかったバイエルン・ミュンヘンを勝ち点1上回っている。レバークーゼンもドルトムントに勝ち点2差と迫っている。

ドルトムントでは、ヨエイ・フェールマンがジョーブ・ベリンガムとともに守備的な中盤を形成。そのオランダ代表選手が見守る中、ヌメチャが鮮やかに先制点を決めた。ドイツ人選手は2人をかわして突破し、最後はファーサイドの隅へ狙い澄ましたシュートを流し込んだ。

今季のレバークーゼンで際立った活躍を見せている選手の一人がイブラヒム・マザだ。アルジェリア人選手は約30メートルの距離から強烈なシュートを放ったが、グレゴール・コベルが守るゴールをわずかに外れた。

その少し後には、パトリック・シックにさらに大きなチャンスが訪れた。チェコ人選手はコベルの目の前でシュートを放ったものの、ボールはスイス人GKの正面へ。素早く反応したコベルが失点を防いだ。続くこぼれ球にもネイサン・テラはわずかに届かなかった。

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次に狙ったのはアフォンソ・モレイラだったが、ポルトガル人選手もコベルを破れなかった。GKは強烈なシュートをゴール上隅からかき出した。ドルトムントはセルー・ギラシの一撃で応戦。フェールマンの完璧なロングパスをボレーで合わせたが、精度を欠いて枠を越えた。

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後半、レバークーゼンはついに、内容に見合う同点ゴールを奪った。アレイクス・ガルシアのCKに合わせたシックが、地面にたたきつける巧みなヘディングでブンデスリーガ通算100得点目を記録。スコアを1-1とした。

勢いに乗ったレバークーゼンは、ジグナル・イドゥナ・パルクで逆転にも成功する。ムサ・ディアビのパスを受けたエキ・フェルナンデスが、きれいにヘディングで決めて1-2とした。

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俊足のディアビには、何度かのカウンターから試合を決定づけるチャンスが訪れた。しかし、そのたびにコベルに阻まれ、試合の行方は決まらなかった。

それでもドルトムントは、この日まったく調子が上がらず、アディショナルタイムにも決定的なチャンスをつくれないまま痛い敗戦を喫した。しかも、黒と黄色の軍団にとって今季ブンデスリーガ初黒星となった。