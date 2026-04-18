ボルシア・ドルトムントは土曜のブンデスリーガで再び敗れた。アウェイのホッフェンハイム戦でロスタイムに2-1で失速。これにより、バイエルン・ミュンヘンは日曜に35回目の優勝を決める可能性がある。

ドルトムントの優勝の可能性は、前節ホームでレバークーゼンに0-1で敗れてほぼ消えかけていた。6位ホッフェンハイムとのアウェー戦も楽ではなかった。

先発起用のワウター・バーガーを中心にホッフェンハイムが序盤から押し込み、ティム・レンペルレのシュートはクロスバーを叩き、グレゴール・コベルもアンドレイ・クラマリッチの決定機を阻止した。

前半終了10分前、ズーレが滑ってハンドを犯し、PKを献上。クラマリッチが決め、1-0となった。

ビハインドを背負ったドルトムントは後半攻勢を強め、アウェーチームが試合を支配した。バイアーがヘディングで枠を外すなどチャンスを作った。一方、コベルはカバクのヘディングをセーブした。

終了間際、ドルトムントはセルジュ・ギラシーがターンから同点弾を叩き込み1－1とした。直後、GKオリバー・バウマンがマキシミリアン・バイヤーのシュートを止め勝ち越しは許さなかった。

引き分けと思われた後半アディショナルタイム、ホッフェンハイムに逆転のチャンスが訪れる。ユリアン・ライアーソンのハンドで得たPKをクラマリッチが沈め、2-1で試合終了。

この敗戦で2位ドルトムントは残り4試合で最大76ポイント止まり。首位のバイエルンはすでに76ポイント。つまり、日曜ホームのシュトゥットガルト戦で引き分け以上すれば優勝決定。