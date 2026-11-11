フェイエノールトは水曜日、非公開の練習試合でFCユトレヒトに3-2で勝利した。ゴンサロ・ボルジェスは1ゴール1アシストを記録し、フェイエノールトの中心的な役割を果たした。

ボルジェスは開始わずか3分で先制点を挙げた。シザースでマークについた相手をかわし、ゴール上隅にシュートを決めた。その後もボルジェスとリース・ネルソンにリードを広げるチャンスが訪れたが、得点には至らなかった。

ユトレヒトは反撃し、ダヴィ・ファン・デン・ベルフが強烈なシュートでGKリアム・ボッシンを破って同点に追いついた。前半終了間際、ボルジェスのシュートは枠を越え、両チームは1-1で折り返した。

フェイエノールトは後半開始10分で再びリードを奪った。積極的に動いていたボルジェスがピーター・ファン・マールスハルケルワールトにクロスを送り、数分後にはそのファン・マールスハルケルワールトがテオドロス・デリアニディスの3点目をアシストした。

ユトレヒトは諦めず、ダニ・デ・ウィットのゴールで3-2とした。しかし、得点したのは87分。完全に追いつくには残された時間が少なかった。フェイエノールトはリードを守り切り、練習試合で僅差の勝利を収めた。

ファン・ブロンクホルストはこの練習試合を利用し、さまざまな選手のプレーを確認した。ネルソンとシャキール・ファン・ペルシはそれぞれ1ハーフずつ出場。タイス・クラーイエフェルト、トビアス・ファン・デン・エルスハウト、マッツ・デイルにも出場機会が与えられた。

フェイエノールトは代表戦期間のため、今週末は試合がない。フリエンデンロテライ・エールディヴィジは11月21日に再開し、同日には同じ街のエクセルシオールをデ・カイプに迎える。

フェイエノールトの先発メンバー：ボッシン（46分：カステンマイヤー）／マハムド（75分：アグボルアジェ）、シェンス（75分：ピーテルセ）、クラーイエフェルト、デイル／ファン・デン・エルスハウト、ファン・マールスハルケルワールト（75分：リュック）、ファン・ペルシ（46分：ケッセルス）／ボルジェス（81分：オヌンタ）、デリアニディス（81分：エル・ブジュフィ）、ネルソン（46分：フェルドンク）

FCユトレヒトの先発メンバー：ガデラ（46分：エッピンク）／ホレマンス、オッフェルハウス、ブレイク（79分：デ・ウィット）、ファン・ダイン（76分：オモロワ）、メディッチ、クローステルブール（46分：ガダリ）、ファン・デン・ベルフ、アグギル（76分：ダンダス）、アムラバト（63分：ステパノフ）、コーイ（46分：ファン・オーフェレーム）。