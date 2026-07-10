ボノ：メッシのエジプト戦のプレーに感動した。

モロッコ代表GKヤシン・ブノは、2026年W杯ラウンド16でエジプトを3－2で破ったアルゼンチン主将リオネル・メッシの活躍を称えた。

アルゼンチンは2点のビハインドを背負ったが、メッシが先制点をアシストし、自身も2点目を決めて流れを変えた。さらにエンツォ・フェルナンデスがロスタイムに3点目を奪取した。

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自国が0-2で敗れたモロッコ対フランスの試合後、ボノはこう語った。「アルゼンチン代表がエジプト戦で見せた闘志には感銘を受けた。特にリオネル・メッシの活躍は素晴らしかった。彼は本当に素晴らしい選手だ」。

さらに「PKを外した後も、彼は立ち直り、この年齢でチームを引っ張る姿は圧巻だ」と続けた。

「今のメッシは自由だ。目標に縛られず、純粋にサッカーを楽しんでいる。私たちもそのプレーを楽しむべきだ」と語った。

最後に「アルゼンチン代表の活躍を称えたい。今後の健闘を祈っている」と結んだ。

なお、ボノは準々決勝でフランスに敗れた直後、キリアン・エムバペのPKを止めていた。