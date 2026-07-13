ボノ、エジプト、そして「共犯者」ジダン……アルゼンチンの新聞が「FIFAの陰謀」を揶揄

アルゼンチンの新聞「オレー」は、2026年W杯でFIFAがアルゼンチン代表を優遇しているという批判を受け、皮肉を込めて18の「優遇」例を挙げた。

同紙は2022年王者のアルゼンチン代表が試合ごとに批判され、特にベスト16敗退後にエジプト代表から「不審な点」や「支援」を指摘されたことを受け、長文の皮肉を込めたレポートを掲載した。

論争は先週土曜の準々決勝スイス戦後に再燃した。FWエンボウロの退場が物議を醸し、チームメイトのンドウィは「今夜、審判には2種類あった。彼らに有利な審判と、我々に不利な審判だ」と語った。

これに対し『オリエ』紙は皮肉を交え、FIFAがアルゼンチンに与えたという18の「支援」を列挙した。 「アルジェリアのGKには特別報奨金を約束。メッシにW杯初ハットトリックをさせねばならず、だから上隅へのシュートも、あの正確なシュートも止められなかった。すべて演出だ」。

さらに同紙はエンボロの退場についても「インファンティーノがVIPボックスからVARに無線で『パレデスへのタックル直後でもエンボロを退場させるな』と指示したのは確実だ」と皮肉った。

さらに同紙は、早期敗退した強豪国も批判。ブラジル代表には「カルロ・アンチェロッティを監督に据え、伝統的なサッカーを捨てさせた。その結果、 ハーランド相手に惨敗し、早々にリオの海岸へ帰還することになった」と指摘した。

さらに「アルゴリズム上はオランダが最有力だったため、彼らはオランダを敗退させる秘密会議を開き、モロッコとのPK戦に導き、ボノのような専門選手を起用した。見事な一手だ」と皮肉った。

エジプト戦については「VARのルールが変更されたとき、彼らはすでにリサンドロ・マルティネスに対するエジプトの反則を想定していた。すべては予想通りだった」と述べた。

同紙は「したがって、FIFAがアルゼンチンを優遇していることに疑いの余地はない」と結んだ。これは、世界王者が審判や大会運営の便宜を図られていると非難する人々への明確なメッセージだ。

アルゼンチンのパフォーマンスや判定を巡る論争は大会終了まで収まりそうもない。特に決勝が近づくにつれ、判定はライバルや国際メディアから厳しくチェックされ、批判の対象となっている。