ボニエク「グアルディオラはサッカーを殺した。私はラツィオの戦い方が好きだ」

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ポーランド代表やユヴェントス、ローマでプレーし、現在はUEFA副会長を務めるジビ・ボニエクが、『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、特にペップ・グアルディオラとディエゴ・アルマンド・マラドーナについて語った。

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グアルディオラについて：「グアルディオラのことは高く評価している。でも、彼はサッカーを殺してしまった。彼のサッカーは、君から僕へ、僕から君へ、その繰り返しだ。右に運んだかと思えば左に戻し、試合が終わる頃には1788本もパスを出している。私は楽しめない。縦に攻め、ゴールを狙うチームが好きだ。前へ出るチームが好きなんだ。例えば今季のラツィオの戦い方は気に入っている。縦に攻め、リスクを冒すからだ。フロジノーネもそうだ。3失点するリスクはあるが、4点、5点取ることもできる。ローマも同じようにプレーしている。センターバックのマンチーニやエルモソが、相手のペナルティーエリア内にいるのをよく見かける。私は、できるだけ少ないパスで、最もシンプルな方法でゴールを狙うサッカーが大好きだ。パスは少なく、しかし速く。だから、今のサッカーで遅さはご法度だと思う。今は動きの遅い選手は通用しない。それに、バックパスは見ていてまいってしまう」

マラドーナとリオネル・メッシの比較について：「2人とも並外れた選手だが、決定的な違いがある。ディエゴがプレーしたのはファウルが多い時代で、リオネルがプレーしているのはピッチ上で相手に触れることも許されない時代だ。ディフェンダーがマラドーナにしていたことは、今とは比べものにならない。ディエゴは、とても複雑な人生を送ったが、唯一無二の存在だ。どちらかを選べと言われたら、私はいつでもマラドーナを選ぶ。こんな話がある。あるときユヴェントス対ナポリの試合で、前半を終えてロッカールームに戻ると、誰かが『マラドーナに2発くらい強烈な一撃を見舞わないと。好き放題やられている』と言った。でも、ピッチに戻ると誰も彼に手を出さなかった。みんな彼をあまりにも尊敬していたからだ。とにかく、うますぎた。ディエゴはいいやつで、とても感じのいい人でもあった。私は彼が大好きだ」