NECのウィルコ・ファン・スハイク会長がボデ／グリムトでの環境について放った辛辣な発言は、ノルウェーでも見過ごされなかった。ノルウェーのクラブの広報担当者はこの批判に反応し、NECは事前に不満を伝えていなかったと主張している。

ファン・スハイクはボデでの設備について、目立って批判的な見解を示した。とりわけ用意されたアイスバスは、NECのゼネラルディレクターによれば、チャンピオンズリーグの環境に期待する水準には到底及ばなかったという。

「たった今ロッカールームに行ってきたが、ここはガラクタだらけだ」と、ファン・スハイクは語った。「浴槽と氷を頼んだ。たぶん、どこかのホームセンターから浴槽を買ってきて、そこに氷を入れただけだと思う。本当に信じられない」

この発言は広く取り上げられ、ボデ／グリムトにも届いた。ノルウェーのNettavisenに対し、クラブの広報担当者は、ファン・スハイクが描写したような状況だとは認識していないと述べている。

「ここ数週間、NECとは多くのやり取りをしてきたが、何か問題があるというフィードバックは受け取っていない」と、その広報担当者は話した。さらにこのノルウェー人によれば、NECのために準備された浴槽にも特に珍しい点は何もないという。

「マンチェスター・シティやインテルがここでプレーした時も、同じ浴槽が置かれていたが、誰も何も言わなかった」と彼は続けた。「これに問題があると聞いたのは今回が初めてだ。こちらとしては、求められたものを提供したと考えている」

その後、この広報担当者はファン・スハイクの批判をさらに相対化した。「氷を入れたゴミ箱を用意するチームもある。だから、もっとひどい代替案はいくらでもある」と、ボデ／グリムトの広報担当者は締めくくった。

なお、こうした発言に対しては月曜日の時点で、X上のオランダ人とノルウェー人のサッカーファンの双方から、ファン・スハイクに少なからぬ批判も寄せられていた。「なんて無礼なんだ」とある人物は書き込み、別のユーザーは「それでいて、まるで勝負にならずに負けるんだからな。先週の後でこの発言とは……。まさに究極のオランダ人だよ、口だけは達者だ。頑張れボデ！」と投稿した。

ノルウェー人記者のシグヴェ・クヴァンメもXで皮肉を飛ばしている。「巨大クラブのNECナイメヘン――名前をちょっと調べないといけないようなクラブだが――がアスプミラにやって来た時に限って、設備不足に激しい批判が浴びせられるのだ」

一方でNECは火曜夜、何よりもピッチ上で答えを見つけなければならない。ナイメヘンのクラブは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出の望みをつなぐため、前回の1-3の敗戦を覆す必要がある。敗退した場合、NECには救済措置としてヨーロッパリーグのリーグフェーズが残されている。

キックオフは火曜夜21時。会場は、すでに大きな話題となっているアスプミラ・スタディオンだ。







