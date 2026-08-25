NECのウィルコ・ファン・スハイクSDがボデ／グリムトの環境について放った厳しい発言は、ノルウェーでも見過ごされなかった。ノルウェーのクラブの広報担当者はこの批判に反応し、NECは事前に不満を伝えていなかったと主張している。

ファン・スハイクはボデの設備について、目立って批判的な姿勢を示した。とりわけNECのゼネラルディレクターによれば、用意されたアイスバスは、彼がチャンピオンズリーグの環境に期待していたものには到底及ばなかったという。

「私はたった今ロッカールームに行ってきたが、ここはがらくただらけだ」とファン・スハイクは語った。「浴槽と氷を頼んだんだが、どこかのホームセンターで買ってきた浴槽に氷を入れただけのように思える。本当に前代未聞だ」

この発言は広く取り上げられ、ボデ／グリムトにも届いた。ノルウェーのNettavisenに対し、クラブの広報担当者は、ファン・スハイクが描写したような状況には心当たりがないと話している。

「ここ数週間、私たちはNECと多くのやり取りをしてきたが、何か問題があるというフィードバックは受け取っていない」と広報担当者は述べた。さらにこのノルウェー人によれば、NECのために準備された浴槽にも特段変わった点はないという。

「マンチェスター・シティやインテルがここでプレーしたときにも、同じ浴槽が置かれていたが、誰もそれについて何も言わなかった」と彼は続けた。「何か不具合があると聞いたのは今回が初めてだ。私たちは求められたものを提供したと考えている」

その後、広報担当者はファン・スハイクの批判をさらに相対化した。「氷を入れたゴミ箱を提供するチームもある。だから、もっとひどい代替案はいくらでもある」とボデ／グリムトの報道担当者は締めくくった。

なお、ファン・スハイクの発言は月曜日、X上でオランダとノルウェー双方のサッカーファンからも少なからぬ批判を浴びていた。「なんて信じられないほど無礼なんだ」とある人物は書き込み、別のユーザーは「しかも結局、なすすべなく負ける。それで先週の後にこんな大口を……。いかにもオランダ人の極みだ、口だけは達者だな。頑張れボデ！」と投稿した。

ノルウェー人記者のシグヴェ・クヴァンメはXで皮肉を飛ばした。「巨大クラブNECナイメヘン――名前をちょっと調べる必要があったクラブだが――がアスプミラに来たときになって初めて、設備不足に対して強烈な批判が飛び出した」

一方でNECは火曜夜、何よりもピッチ上で答えを見つけなければならない。ナイメヘンのクラブは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズへの望みをつなぐため、過去の1-3の敗戦を覆す必要がある。敗退となれば、NECにはヨーロッパリーグのリーグフェーズが救済策として残される。

キックオフは火曜夜21時。会場は、すでに大きな話題となっているアスプミラ・スタディオンだ。







