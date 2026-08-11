FKボデ／グリムトは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ新シーズン進出まであと1つに迫った。ノルウェー勢は先週のユニオン・サン＝ジロワーズ戦を3-3で引き分けて迎えた第2戦で、ベルギー勢を3-2で下した。延長戦ではアンドレアス・ヘルメルセンが決勝点を記録。ボデはプレーオフで、同日夜にオリンピアコスを退けたNECと対戦する。

先週の第1戦は、すでに第2戦でも大きな見どころがあることを予感させていた。ユニオンは2度にわたってビハインドを追いつき、88分にはついに勝ち越しに成功。しかし91分、オディン・ビョルトゥフトが3-3の同点弾を決め、最終スコアを確定させた。

そのセンターバックは当然ながらアスプミラ・スタディオンでも先発出場。前半はファンにゴールが生まれなかった。ホームチームにとっての痛手は、ヨスタイン・グンデルセンの負傷交代だった。35歳のベテラン、ハイタム・アレエサミがその後を受けた。

後半開始からおよそ5分後、ボデが先制した。イェンス・ペッテル・ハウゲが難しいクロスを見事に収め、オーレ・ブロムベリへ。ペナルティーエリア手前から放ったシュートはクロスバーの下をたたいて決まり、1-0となった。

10分後、ベルギー勢が同点に追いついた。こちらもまた見事なゴールだった。ダリウス・オラルがギリェルメ・スミスへボールを送り、スピードに乗って中へ切れ込んだスミスが強烈な一撃をゴール右上隅へ突き刺して1-1とした。

その後は再びボデの番だった。美しいノルウェー勢の攻撃から、ブロムベリの至近距離からのシュートはGKビク・シャンバーレに阻まれたものの、こぼれ球に反応したハウゲにはなすすべなく、2-1となった。

先週と同じく、北極圏上空での終盤戦もまた劇的なものとなった。88分、モハメド・フセイニが高くカーブをかけたシュートを決め、スタンドを騒然とさせて2-2とした。

アウェーチームは延長戦に持ち込んだが、その延長戦は1人少ない状態で迎えることになった。アディショナルタイム7分、カミエル・ファン・デ・ペレがハウゲへの遅れたタックルでこの日2枚目のイエローカードを受けたためだ。

延長戦では10人のブリュッセル勢が長く見事に耐えたが、残り数分でチャンピオンズリーグの夢は砕け散った。マシレ・シラのシュートがゴールライン寸前で、非常に幸運だったヘルメルセンの顔に当たってゴールイン。3-2となった。