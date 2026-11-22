共有 GOALをGoogleでフォロー

リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督が、シャビ・アロンソ率いるチェルシーを4-1で圧倒し、今世紀初となるスタンフォード・ブリッジでのリーグ戦勝利につながったハーフタイムの言葉を明かした。フル出場でのデビュー戦に臨んだエマニュエル・エメガに先制点を許したものの、リーズは後半に猛攻を仕掛け、プレミアリーグ6位に浮上した。

広告

ファルケ監督、リーズをスタンフォード・ブリッジでの歴史的勝利に導く

ダニエル・ファルケ監督は、リーズ・ユナイテッドがスタンフォード・ブリッジでシャビ・アロンソ率いるチェルシーに逆転で4-1と大勝した後、クラブの歴史に残る一戦を称えた。ノア・オカフォーの2得点に加え、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのPKと、終盤のカウンターから生まれたブレンデン・アーロンソンのゴールにより、リーズはこの会場で1999年以来の勝利を収めた。

フル出場でのデビュー戦に臨んだエマニュエル・エメガに前半、一時は先制を許したものの、この結果でリーズはプレミアリーグ6位に浮上した。ファルケ監督は「素晴らしい結果だ。クラブとして今世紀初めてスタンフォード・ブリッジで勝った。それだけで、クラブの歴史におけるこの勝利の位置づけが分かると思う。今日、引き分けに終わっていたらがっかりしていただろう。ハーフタイムにも少しそう感じていた。自分たちの方が良いチームで、試合を支配し、プランを機能させていたと思った」と語った。

ハーフタイムの言葉が後半の猛攻を呼ぶ

リーズはエメガの先制点から3分以内にオカフォーのゴールで追いついた。後半にはモーガン・ロジャーズのハンドで得たPKをカルヴァート＝ルーウィンが決め、試合を完全に掌握した。ファルケ監督は、ハーフタイムに選手たちへ、引き分けで満足せず、勝ち点3を求めて攻め続けるよう促したと明かした。

ファルケ監督は「選手たちにがっかりしていたわけではない。ハーフタイムの結果にだけだ。同じように続けようと励ました。どうすればさらにチャンスをつくれるかを話し合った。全体として、前半のプレーを大いに称え、引かずに勝利を目指すよう伝えた。選手たちは勢いよく後半に入り、話を聞いてくれたようだった。後半は自分たちの独壇場だったと言える」と説明した。

広告 広告

単なるフィジカルの強さではなく、戦術的規律が勝因に

イーサン・アンパドゥとカルヴァート＝ルーウィンの圧倒的なプレーを中心に、リーズは空中戦とセットプレーでチェルシーを圧倒した。それでもファルケ監督は、勝利が単に筋力によるものだという見方を否定。チェルシーのスターぞろいの攻撃陣を封じた要因として、プレスの仕組みとチームのコンパクトさについての入念な準備を挙げた。

Related Topics

ファルケ監督は「フィジカルの強さだけで決まるなら、ジムに行ってボディービルダーを何人か連れてきてピッチに立たせる。だが、戦術的にも的確でなければならない。相手がどうプレーを組み立てるかを分析し、自分たちがどうプレスをかけ、チームとしてコンパクトに戦うかを週を通して練習する必要がある。選手たちは懸命に戦い、粘り抜く意欲を示した。これが我々の築いてきた文化だ」と強調した。

リーズは6位浮上で自信を深める

コール・パーマー、エステヴァン・ウィリアン、そして前半に負傷交代したモイセス・カイセドを擁するチェルシーに勝利したことで、ファルケ監督のチームは貴重な勝ち点と自信を手にした。指揮官は「今夜のように、世界トップクラスのポテンシャルを持つチームと対戦し、相手を圧倒して自分たちの方が良いチームだったと言えるなら、大きな自信と確信につながる」と付け加えた。

広告

リーズは今後、プレミアリーグ6位という順位を足がかりにさらなる前進を目指す。一方、アロンソ監督は11月27日金曜夜のノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に向けて立て直しを図らなければならない。