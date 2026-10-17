ピーター・ボス監督は土曜夜、ADOデン・ハーグ戦で受けたレッドカードについてスフェン・マイナンスが示した言い訳に、印象的な反応を見せた。PSVが予想外の1-2の敗戦を喫した後、ボス監督はハンス・クラーイ・ジュニアから、マイナンスが日差しにひどく悩まされていたと聞かされた。

PSVは土曜午後、敵地でADOデン・ハーグと対戦し、先制しながらも予想外の敗戦を喫した。マイナンスは21分に見事なゴールで先制したが、43分にはパスカル・ムルダーへの遅れたタックルで2枚目のイエローカードを受けた。

試合後、ボス監督は ESPN でクラーイから、マイナンスの何を問題視しているのかと問われた。「私は普段、誰かを責めるような言い方はしない」と答えた指揮官は、それでもそのプレーについては考えを明確にした。「愚かな2枚目のイエローカードを受けたと思う」

するとクラーイは、マイナンス本人が試合後に語った意外な説明を紹介した。「ちょうど最後のあの部分で、日差しの中を走っていて……」。PSVの攻撃的MFはそう話していたという。

ボス監督は、その説明をどう受け止めればいいのか、一瞬分からなかったようだ。「日差しがひどく気になったのか？」と繰り返すと、長い沈黙の後、最後は笑みを浮かべて「オーケー」と一言だけ口にした。

ボス監督はそれ以上、マイナンスの言い訳について踏み込んだ発言をしなかった。しかし、長い沈黙と意味ありげな笑みは印象的だった。直前にマイナンスの2枚目のイエローカードを「愚か」と評していただけになおさらだ。

前半を0-1のリードで折り返したPSVにとって、退場は結果的に高くついた。それでもボス監督は、数的不利を敗因にはしなかった。「我々はもっとできる。11人でもそう思う」と語り、結果については明確にこう述べた。「いずれにせよ、ADOに負けてはいけない。11人でも、10人でもだ」