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ペーター・ボス監督は、敵地でのレアル・マドリー戦でPSVが喫した痛恨の敗戦（1-5）に落胆している。アイントホーフェンのチームは前半こそ優勢だったが、後半はスペインの強豪に圧倒された。ボス監督は試合後、Ziggo Sportのカメラの前で、レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督がハーフタイムに行った3人の交代などを指摘した。

火曜夜、PSVの試合だったのは何分間かと問われたボス監督は、端的に「46分だ」と答え、サンティアゴ・ベルナベウで起きた逆転について語った。

「まず、相手は3人を交代させた。当然、前半は我々が優勢だったからだ。我々は1-0でリードし、非常に多くのチャンスを作ったが、決めたのは一つだけだった」

「相手のテンポは上がったが、同時に我々のプレーも良くなくなったと思う」とボス監督は続ける。「前半のようなプレッシャーを後半はかけられなかった。特に不必要なボールロストが非常に多く、そのたびに追いかけなければならなかった」

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ボス監督は特に、一部の選手がボールを失ったことに驚いた。「もっと確実にボールを保持しなければならない。そうはならないと思っていた選手たちが、不必要にボールを失っている」

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インタビュアーが、レアル・マドリーの選手個々の能力に対抗する方法はそもそもあるのかと口にすると、ボス監督は明確に答えた。「前半、我々は対抗できることを示した」

「相手の監督が試合に戻り、ひょっとすると主導権を握るために、ハーフタイムに3人を交代させなければならなかった。それが物語っている。前半は我々が試合を支配していた。高い位置からプレスをかけ、相手はボールをタッチラインの外へ蹴り出していた」

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ボス監督はベンチから、後半にチームが次第に苦境に陥るのを見ていたが、流れを変えることはできなかった。「難しかった。圧倒され、ボールを保持できなくなっているのは分かった。それでも、ほかに何ができるかと考えていた」

続いてボス監督は、PSVがチャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出プレーオフに進むにふさわしいかと問われた。「それはあと3試合を終えてから言えることだ。仮定の話をしても仕方がない。現実には勝ち点はわずか4だ」

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それでもボス監督は、PSVがチャンピオンズリーグで年を越す可能性について自信を見せた。記者のサム・ファン・ロイエンが「何か成果が出ることを願いましょう」と言うと、ボス監督は「そうなる。そうなるよ」と約束した。

ファン・ロイエンが、そのためにはバイキングFKとシュトゥットガルトに勝つ必要があると示唆すると、ボス監督はこう答えた。「どちらでも構わない。アトレティコ・マドリードに勝ってもいい。必要な勝ち点さえ取れればね」