ボス監督、復帰したPSVの主力選手たちをエクセルシオール戦で先発起用へ

PSVのペーター・ボス監督が、エクセルシオールとのアウェー戦に向けた先発メンバーを発表した。ジョーイ・フェールマンとセルジーニョ・デストが先発に名を連ね、今季初のエールディビジ出場を果たす。新加入の佐野航大はベンチスタート。ロッテルダムで行われる試合は20時キックオフで、ESPN 2で生中継される。

PSVのゴールマウスはマテイ・コヴァーシュが守り、最終ラインはデスト、ライアン・フラミンゴ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールで構成される。

デストと同様に、フェールマンも出場停止から復帰。ボルシア・ドルトムント行きが取り沙汰されているフォレンダマー出身のMFは、パウル・ヴァナー、より前目に入るフース・ティルとともに中盤を形成する。

左ウイングにはルベン・ファン・ボメルが入り、右ウイングにはイバン・ペリシッチが配置される。1トップはリカルド・ペピが務める。

デストとフェールマンの復帰により、ノア・フェルナンデスとスフェン・マイナンスが先発から外れた。この2人も、PSVが開幕節でフォルトゥナ・シッタート相手にまさかの勝ち点逸に終わった一戦（2-2）を防ぐことはできなかった。エクセルシオールはSCカンビュールに0-4で見事な勝利を収めている。

エクセルシオールの先発メンバー：ファン・ガッセル；ヴィデル、メイセン、プルフ、ヤンセン；ハルチェス、イェゴイアン、ファン・フィアネン；シルバ・ティマス、ガーデン、スリティ。

PSVの先発メンバー：コヴァーシュ；デスト、フラミンゴ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、ティル、フェールマン；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。







