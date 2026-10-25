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PSVのピーター・ボス監督は、かつてエールディヴィジで優勝を争った際、フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督に悪夢を見せられたと認めた。日曜日に行われる重要なリーグ戦を前に、元チームメイトである同監督が戦術面で残した足跡を称賛した。

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PSV、首位フェイエノールトとの勝ち点差縮小へ巻き返しを期す

PSVは日曜日、フィリップス・スタディオンで行われるエールディヴィジの首位攻防戦に臨む。首位フェイエノールトとの勝ち点差を1に縮めることを目指すアイントホーフェンのチームは、チャンピオンズリーグでFCポルトに規律ある戦いを見せて0-1で勝利し、大きな自信を得ている。

しかし、ピーター・ボス監督は多くの負傷者を抱えたままだ。イェルディ・スハウテン、アラサン・プレア、パウル・ヴァナーが欠場するほか、MFスフェン・マイナンスも出場停止となっている。

戦力面での難しさはあるものの、ボス監督はチームの対応力に楽観的だ。

ボス監督、フェイエノールトに見えるファン・ブロンクホルスト監督の戦術的手腕を称賛

『テレグラーフ』によると、ボス監督は今季のフェイエノールトの際立ったアウェーでの成績に触れ、相手指揮官の直接的な影響を強調した。「チームには常に監督の手腕が表れると考えている。監督がチームを形づくるからだ」と語った。

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「今のフェイエノールトにもそれが見て取れる。アウェーでの結果は驚異的で、ここまでアウェーの全試合に勝っている」

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次の試合 PSV エールディビジ 09:30 FEY 視聴する

ボス監督は、ファン・ブロンクホルスト監督が鍛え上げたチームを破るには、自分たちが最高水準のパフォーマンスを見せる必要があると認めた。

PSV指揮官、ジオとの過去の優勝争いを回想

ボス監督は、ファン・ブロンクホルスト監督の戦術を前にエールディヴィジ優勝を逃した、かつてのタイトル争いを鮮明に覚えている。「10年前、私がアヤックスを率いていた時、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストには非常に苦しめられた」と振り返った。

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「当時の優勝争いでは、ジオ率いるフェイエノールトの後塵を拝し、2位に甘んじた」

「今、彼がフェイエノールトでやっていることは素晴らしい。前回は勝ち点1差で私を上回った。今回はそうならないことを願うよ」とPSVの指揮官は笑顔を見せた。

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エールディヴィジの強豪同士が激突、重要な一戦に

勢いと直接対決の勝利が懸かる日曜日の一戦は、オランダの経験豊富な指揮官2人による戦術的な駆け引きが見どころとなりそうだ。

ボス監督は、フェイエノールトの飽くなき優勝への意欲に対抗するため、欧州大会で示したチームの勝者のメンタリティを頼りにする。

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PSVがホームを守るべく戦う一戦は、フィリップス・スタディオンでキックオフを迎える。