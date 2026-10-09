PSVのペーター・ボス監督は、金曜夜のSCヘーレンフェーン戦での2-0勝利に満足感を示した一方で、自軍が長い時間にわたって苦しんだとも振り返った。アイントホーフェンのチームはフリースラント勢を相手に苦戦したが、フース・ティルのゴールとマルクス・リンデイのオウンゴールによって勝利をつかんだ。試合後、ボス監督はESPNで、とりわけ代表ウィーク明けの難しい状況に言及した。

「3週間試合をしておらず、選手たちとも会っていなくて、それで復帰後最初の試合に勝てたなら、それは良いことだ」とボス監督は切り出した。指揮官は、PSVが長い時間にわたってヘーレンフェーンとほぼ互角だったと考えている。「1時間のあいだは互角の試合だったと思う。こちらにもチャンスがあり、相手にもあった。良いタイミングで我々がゴールを決めたが、とくに後半はより試合をコントロールできた。60分前後の交代のあとには、完全に主導権を握っていた」

ボス監督は、PSVが序盤に自ら不必要に試合を難しくしてしまったことも認めている。「オープンな試合だった。私の考えでは、あまりにもオープンすぎた。ただ、我々にもチャンスはあったし、チャンスにまで持ち込めたはずの場面もあった」それでも指揮官は、内容について大きく心配することは拒み、代表ウィークの影響を強調した。

「オーストラリアとインドへ移動し、練習に参加できたのが1日だけだった選手がいることを忘れてはいけない（マウロ・ジュニオールのこと、編集部注）。その選手は今夜、ここで普通にプレーしなければならないんだ」とボス監督は説明する。「セルジーニョ（デストのこと、編集部注）は火曜の夜から水曜の夜にかけて、まだ試合をしていた。時差ボケのある選手もいるし、オビ（スポ、編集部注）はカリブ海地域から来ている。そんな中でも、ここで結果を出さなければならない。なぜなら我々はこの試合に勝たなければならなかったからだ。そして実際に勝った。そのことに私はとても満足している」

ボス監督にとってもう一つの前向きな材料は、PSVが今季のエールディビジで初めて無失点に抑えたことだ。「もしかしたら、2-0より3-1で勝つほうがよかったかもしれないね。そうすればゴールが2つ多いから」と指揮官は冗談交じりに語った。「でも、ようやく一度クリーンシートを達成できたのは良いことだ。これでそうしたくだらない騒ぎからも解放される。我々にとって良い夜だった」

さらに、ヘーレンフェーン戦の終盤にはシュリヤノ・コルネシオンにとって特別な瞬間もあった。18歳のFWは82分にPSVで公式戦デビューを果たし、指揮官から非常に称賛的な言葉を受けている。ボス監督はこの才能を他の選手と比較することを拒んだ。「私は選手を誰かと比較したくない。シュリヤノにも彼自身の特長があるし、信じてほしいが、この子は本当に素晴らしい選手になる。将来、人々が『ああ、あの選手はシュリヤノっぽい』と言うようにならなければいけない。彼にはまだ学ぶべきことがたくさんあるが、デビューできたことをうれしく思っている」

ボス監督はとりわけ、コルネシオンの多才さに感銘を受けており、トップレベルに到達するためのすべてを備えていると見ている。「彼は技術的に非常に優れていて、状況判断にも長けている。フィジカルもある。今はまだ少年だが、やがて男になる。トップレベルでプレーするだけのフィジカルがあり、非常に優れたドリブルもあって、ゴールも決められる。本当に良い選手になるよ」







