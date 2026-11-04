PSVは水曜日、クラブ・ブルッヘとの一戦でチャンピオンズリーグのグループステージを再開する。ペーター・ボス監督はフィリップス・スタディオンで先発する11人を決めている。アイントホーフェンでの欧州の大一番は21時にキックオフを迎える。

ベルギーの強豪を相手に、ゴールを守るのはマテイ・コヴァル。右サイドにはセルジーニョ・デストが入り、左サイドバックではフィリップ・コスティッチがヤレク・ガシオロフスキに代わって先発する。PSVのセンターバックはルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが務める。

中盤のコントロールを担うのはマウロ・ジュニオール。このポジションでは佐野航大も欠かせない存在となっており、フース・ティルがPSVの中盤で最も前方に位置する。

前線ではイバン・ペリシッチが右からのチャンスメークを担い、ルベン・ファン・ボメルが左サイドを受け持つ。スフェン・マイナンスがPSVの前線の起点となる。リカルド・ペピは土曜日のヴィレムII戦に途中出場して得点したが、クラブ・ブルッヘ戦では再びベンチスタートとなる。

PSVの先発メンバー：コヴァル；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ；マウロ、佐野、ティル；ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル

クラブ・ブルッヘの先発メンバー：ゾマー；サッベ、スピレールス、メヘレ、セイス；ポッツ；フォーブス、ヴェトレセン、ファナーケン、ヴィルジリ；トレソルディ。