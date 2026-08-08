PSVのペーター・ボス監督は、フォルトゥナ・シッタート戦で失望の残る引き分けに終わった後、自身の戦術的な選択についての質問にいら立ちをあらわにした。PSVは0-1のビハインドから2-1まで逆転したものの、92分にエドゥアール・ミシュの鮮やかなミドルシュートを浴び、最終的に2-2とされた。

試合後、ボス監督は自チームのパフォーマンスにまったく満足していなかった。指揮官はESPNでワウテル・ボウマンに対し、「これは私たちが望んでいるようなものではなかった」と語った。ボス監督によれば、その原因は完全にPSV自身にあったという。「相手が何をしてくるかは事前に正確に分かっていた。相手は全員でペナルティーエリアの手前に構えてきたし、そこを崩していかなければならなかった。でもそれがうまくできなかった。なぜなら、ほとんどチャンスを作れなかったからだ」

また、自軍のプレーを表すのに『雑だった』という言葉では甘すぎるともボス監督は考えている。「“雑だった”という言葉は、“悪かった”に置き換えたい」と、きっぱり言い切った。PSVは前半、多くのボール保持を見せたが、ライアン・フラミンゴのあまりにも弱いバックパスによって0-1でハーフタイムを迎えた。

その後、ボウマンはPSVがこの試合の立ち上がりから採用していた変更後の立ち位置について、ボス監督に詳しく尋ねた。だが指揮官は、その選択はうまく機能していたと主張し続けた。「それに対して、我々はおそらくかなり大胆なものをぶつけた。ただ、私の考えではそれは非常にうまく機能していた。なぜなら、相手自身はチャンスを作れていなかったからだ。前半、相手にそれを与えたのは我々だった」

記者が、いつもと異なる戦い方が選手たちに混乱をもたらした可能性はあったのかと問うと、ボス監督はそれを否定した。「うまくいっているなら、そんなことはない。なぜなら、これは我々が正確に説明し、トレーニングしてきたことだからだ」 そして試合後になっても、自らの選択を変えるつもりはないとした。「今回この試合に勝てなかったからといって、私は配置を変えたりしない。それこそばかげている。そんなのは結果に合わせて話をしているだけだ」

するとボウマンは、結果だけでなく、試合内容や起きたミスもまた、この立ち位置を見直す理由になり得るのではないかと指摘した。するとボス監督の反応はさらに激しさを増した。「君がああいうふうにボールをヘディングで戻したり、あるいはルベンのように2回もボールを中央に通してしまったり……。それってシステムだとか何だとかと何の関係もないだろう？ そこは私に同意するはずだ、そう思うけどね？」

ボウマンは、その種の場面も別の立ち位置と関係している可能性はあると答えた。そこでボス監督はついに我慢の限界に達した。「やめてくれ。今君が言っていることは本当におかしいと思う。心からそう思うよ。私と議論したいのは分かる。だが、これはシステムとは何の関係もない。違う」