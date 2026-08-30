PSVは日曜午後、FCユトレヒトの本拠地に乗り込む。先発メンバーを見る限り、ペーター・ボスはルシャレル・ヘールトライダに、アウェーチームでの先発デビューをまだ託していない。以下、アイントホーフェン勢の11人の名前を掲載する。

セルジーニョ・デストはユトレヒトで右サイドバックとして先発し、左サイドにはマウロ・ジュニオールが入る。中央守備ではアルマンド・オビスポをライアン・フラミンゴが支え、そのためヘールトライダは今回もベンチスタートとなる。

フース・ティル、佐野航大、ノア・フェルナンデスは、ユトレヒト戦でも現王者の中盤を構成する。そのため、この夏の新戦力スベン・マイナンスは辛抱強く出番を待ち、途中出場に期待することになる。

FCフローニンゲン戦で絶好調だったルベン・ファン・ボメルは、前線の左サイドに入る。右からはイバン・ペリシッチがチャンスメークし、ボスのチームではリカルド・ペピが前線の起点を務める。

FCユトレヒト先発メンバー：バルカス；ホーレマンス、オギディ・ヌワンクウォ、ディデン；ベステルルンド、デ・ウィット、ファン・デン・ベルフ、ザグレ；アラルコン、ミン、カトリーヌ

PSV先発メンバー：コヴァル；デスト、オビスポ、フラミンゴ、マウロ・ジュニオール；ティル、佐野、フェルナンデス；ファン・ボメル、ペピ、ペリシッチ。