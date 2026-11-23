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ピーター・ボス監督は、レアル・マドリー戦を前にした記者会見で、マウロ・ジュニオールが年内にPSVでプレーすることはないと明かした。

PSVは先週末、敵地でNECに1-4で快勝した。ボス監督率いるチームが力の差を見せつけた。

それでも試合後には懸念も残った。主将のマウロ・ジュニオールが前半のうちに退いたためだ。

ボス監督は守備的MFの負傷について説明した。鼠径部を痛めており、年内は確実にプレーできないという。

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このため、ブラジル人MFはレアル・マドリー、ゴー・アヘッド・イーグルス、AZ、アトレティコ・マドリー、テルスター、フィテッセ、PECズウォレとの試合を欠場する。

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PSVはウィンターブレイク明けの初戦で、ロッテルダムでフェイエノールトと対戦する。その時点でマウロ・ジュニオールが出場できるかも、まだ分からない。

マウロ・ジュニオールの負傷により、ボス監督は中盤の布陣を再考しなければならない。経験豊富な指揮官は、18歳のノア・フェルナンデスを抜擢する可能性がある。

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ライアン・フラミンゴも「6番」の位置でプレーできる。このDFはFCユトレヒトとフィテッセで、たびたびその役割を担っていた。

また、ボス監督は再びパウル・ヴァナーを起用できる。オーストリア人選手は今季序盤、守備陣のすぐ前でプレーすることが多く、選択肢の一つとなる。

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さらに、6月に十字靱帯を損傷したイェルディ・スハウテンも、ウィンターブレイク明けに負傷から復帰する見込みだ。