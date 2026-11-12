ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督のバルバレズ「アライベゴビッチは恐れ知らずで、ほかの誰とも違う。バロンドール？ 将来的には獲得できる可能性がある」

『トゥットスポルト』のインタビューで、バルバレスは「自分が知る」アライベゴビッチについてこう語った。「バイヤー・レヴァークーゼンのU-19チームの試合で、彼を何度も見た。我々のU-21代表に昇格させるよう強く求めたのは私だ。あとは、彼がプロのレベルでプレーし始めるのを待つだけだった。それがザルツブルクで実現した。それを受けて、すぐにボスニア代表に招集したんだ。ユヴェントスは以前から彼の計り知れない可能性を知っている。ケリムにとっては大きな前進だ。トリノで多くを学び、さらに成長できると思う」

アライベゴビッチの最大の長所については、こう話した。「技術、1対1で相手を抜く力、両足を使えることに加え、年齢を考えると最も印象的なのは、自分の力への自信と勇気だ。本当に何も恐れない。まだ19歳で、プロとしてわずか2シーズン目にもかかわらず、最初から大きな責任を担ってきた。そこを私は高く評価している。プレーに関わり、チームを助けたいと思っている。ユヴェントスでもそれを実践している」

ユヴェントスでのプレッシャーに対処する準備はできていると思うか。「そうだが、時間は必要だ。どんな若い選手でも同じだ。サッカーに集中し、懸命に取り組むべきだ。すぐにすべてを証明しなければと感じる必要はない」

将来については、「多くを語る必要はない。バロンドールで世界最優秀若手選手のランキング7位に入ったこと（コパ・トロフィー、編集部注）は、偶然ではなかった。時間をかけて懸命に努力すれば、将来そこに到達できる。彼には輝かしい未来が待っている」