ボスニア代表監督がブロンビーのウェールズ人監督を非難：「タヒロヴィッチを意図的にベンチ外にした」

ワールドカップ出場をかけたプレーオフ決勝でイタリア代表のライバルとなり得るチームの内部で物議を醸している。ブロンビーのスティーブ・クーパー監督が、ワールドカッププレーオフを控え、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の選手を意図的にオフサイドにさせたとして、同代表の監督から非難を受けた。



告発の内容 - セルゲイ・バルバレズ監督は、ボスニア・ヘルツェゴビナのMFベンジャミン・タヒロヴィッチ（23）が、ウェールズ出身のクーパー監督の「ルーツや出自」に関連する理由で、デンマークのクラブから外されたと語ったと主張している。 ウェールズは木曜日、カーディフで行われるプレーオフ準決勝でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。勝者は、今夏のワールドカップ本大会出場をかけて、イタリア対北アイルランド戦の勝者とホームで対戦することになる。