ボスニアでの惨事にもかかわらず…バルセロナは決意を固め、バストーニが反応を示す

最近、バルセロナがインテル・ミラノのDFアレッサンドロ・バストーニの獲得を希望しているという報道が相次いでいる。しかし、この移籍話は、イタリア代表のバストーニがボスニア・ヘルツェゴビナ戦で致命的なミスを犯し、その結果、イタリア代表が2026年ワールドカップへの出場権を逃したことを受けて、最近物議を醸している。

しかし、イタリアの著名ジャーナリスト、マッテオ・モレト氏は、バルセロナのドイツ人監督ハンス・フリックがバストーニの能力を高く評価しており、カタルーニャのクラブは移籍の成立を目指していると述べた。

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しかし、バルセロナは財政面で大きな課題に直面しており、必要な資金を確保するために一部の選手を売却しなければ、この移籍は実現しないだろう。

スペイン紙「マルカ」の記者モレト氏は、バストーニがすでにバルセロナへの加入に合意したと付け加え、同選手が移籍に前向きであるだけでなく、この移籍に「非常に熱心」であり、現在スペインのクラブと契約の詳細について交渉中であることを強調した。

一方、「スカイスポーツ」は、次の障壁はインテル・ミラノとの交渉にあると報じており、これは近いうちに実現すると見込まれている。

しかし、選手が所属クラブに移籍の意向を伝え、6000万ユーロに加え変動要素を含むオファーが提示されれば、移籍成立は可能だと見られている。