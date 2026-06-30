ボストは、クーマンの後任としてある人物が候補に上がることを懸念している。

ヒューゴ・ボスト氏は『アルゲメン・ダグブラッド』紙でナイジェル・デ・ヨング氏を批判し、1974年から代表を追う同氏はKNVBトップサッカー部門ディレクターのデ・ヨング氏がロナルド・クーマン氏と同様に近いうちに辞任すると述べている。

「もしもう一度やれるなら同じようにやる」と試合後に語ったクーマン監督については、「どうせ辞めるから別にいい」としか思っていない。

さらに重要なのは、KNVBのトップサッカー担当ディレクター、ナイジェル・デ・ヨングだ。彼の無能は明らかで、早急に辞めてもらいたい。また誤った監督を選任する前に、だ」と、ボストは元代表MFに厳しい言葉を投げかける。

ボストは、デ・ヨングが1月に後任としてピーター・ボスを獲得できるチャンスを逃した点を指摘する。その直後、ボスはPSVとの契約を延長した。

「今はアルネ・スロットがフリーで、エリック・テン・ハグもトゥウェンテから引き抜けるかもしれない。だが、彼はマイケル・ライツィガーを推すだろう」と、ボストはユース代表監督の昇格を懸念する。

クーマンは代表での将来についてまだ結論を出しておらず、最終決定前に代理人のロブ・ヤンセンと協議する予定だ。

契約満了を控える彼は、2期目の代表監督としてEURO 2024では準決勝に進出したが、今回のW杯はベスト16だった。