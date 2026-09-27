ヤン・ボスカンプは、ネーションズリーグのイタリア戦（0-2で勝利）でのベルギー人ウインガー、ミカ・ホッツのパフォーマンスを絶賛している。さらに同解説者は、ホッツがこの夏のワールドカップでメンバーから外された事実に嫌悪感も示した。

「あの子がワールドカップに連れて行ってもらえなかったなんて、今でも恥だよ。あのゴールの決め方、まさにワールドクラスだろう？ あのイタリア人たちをスルスルとかわして、最後は落ち着いて決めた。最高だよ！」と、ボスカンプはHet Nieuwsblad.との会話で歓喜した。

「彼がPSGでも不動の先発の座をつかむのは時間の問題だ」と、絶賛を続けるボスカンプは、ベルギーのサッカーファンが今になってようやくホッツに気づいたという見方にも言及した。「いや、それなら君たちもルディ・ガルシアと同じくらい恥じるべきだ。ベルギーではホッツについて、いつも『たかが』エールディビジーでプレーしているだけだという言い方をされていた」

「でも、あれだけのゴールやアシストはひとりでに生まれるものではない。彼にはそれだけの得点力がある。ガルシアの下では代表でまだそれが出ていなかったが、ファン・ボメルのようなオランダ人監督の方が単純にうまく噛み合うのかもしれない」と、この元監督は、元アヤックスの選手がオランダ代表監督の下で明るい時代を迎えると予想した。

ボスカンプがホッツにはひたすら称賛を送る一方で、途中出場したロメル・ルカクには非常に批判的だ。「またしても凡庸な途中出場だった。ボールは2回来て、2回ともトラップをミスした。まったく不思議ではない。彼がフル出場したのは、もう1年以上前のことだからね」

「ドンナルンマとのあの小競り合いでの反応を見れば、彼がいい状態ではないことが分かる。あまりにもすぐに腹を立てすぎる。以前のルカクなら、ああいう些細なことは気にしなかった。いつかまたあの姿を見られるといいね」と、ボスカンプはフェネルバフチェに所属する33歳FWの復調を願い続けている。

最後にボスカンプは、土壇場でドイツ相手に勝ち点1をつかんだオランダ代表でのシャビの監督デビュー戦を振り返った。「あのアディショナルタイムに同点ゴールを決めた形は見事だった。ファン・ボメル・ジュニアのアシストも、ガクポのフィニッシュもね。ベルギーと同じように楽しませてもらったよ。新しい代表監督たちがみんな新風を吹き込んでいるのはいいことだ」