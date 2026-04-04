ボズ監督、PSVとの優勝争いを左右する一戦に向け、ティルとペピのどちらを起用するか決定

PSVは土曜日、優勝を懸けた一戦となるFCユトレヒトと対戦する。ピーター・ボス監督は、フレンドロトリー・エールディヴィジ首位のチームの先発メンバーをすでに発表している。

チェコ代表としてワールドカップ出場を決めたマテイ・コヴァルがPSVのゴールを守る。右サイドバックにはキリアン・シルディリアが先発し、左サイドバックには出場停止のアナス・サラ・エディンに代わってマウロ・ジュニオールが起用される。 PSVのディフェンスの中核は、ジェルディ・スハウトンとヤレク・ガシオロフスキが務める。本来ならアルマンド・オビスポが後者のポジションで先発する予定だったが、ウォームアップ中に負傷した。

ジョーイ・フェールマンはコンディションが回復し、中盤で先発出場する。ポール・ワナーとイスマエル・サイバリがPSVのミッドフィールドを完成させ、この一戦でPSVはリーグ優勝を決める可能性がある。

デニス・マン（右）とイヴァン・ペリシッチ（左）がサイドからの脅威を担う。ボース監督は、最近フルハムへの移籍が破談となったリカルド・ペピではなく、グース・ティルをストライカーとして起用することを選んだ。

PSVの先発メンバー：コヴァル、シルディリア、スハウトン、ヤレク、マウロ・ジュニオール；フェールマン、ワナー、サイバリ；マン、ティル、ペリシッチ。

FCユトレヒトの先発メンバー：バルカス、エル・カルワニ、ファン・デル・ホーン、ディッデン、ホレマンス、ヴェステルルンド；ゼキエル、エンガンダ；キャスライン、ステパノフ、アラコン。