ボズ監督が元PSVの若手選手たちから厳しく批判された。

ロビンとジェイソン・ファン・ドゥイヴェン兄弟が、Sportnieuws.nlにPSV時代の苦悩を明かした。2人はアイントホーフェンでプレーする間、ピーター・ボス監督から公平なチャンスを得られたと感じたことはなかったという。「まったく信頼されていると思えなかった」とロビンは語る。

ロビンは2部で22試合14得点を挙げたが、昨冬ベルギー1部のロメルSKへ移籍。「PSVでは成長できた。それでもトップでプレーする機会がなかったのは残念だ」と20歳のストライカーは語る。

「冬休み明けにチャンスが来る確信はなかった。ロメルからオファーを受けたとき、『兄とプレーできて、実績を積んでからスペインへ移籍できる』と考えた。もし移籍していなかったら、一生後悔していたかもしれない」と率直に語った。

ジェイソンも2024年に得点王として活躍したPSVユースを離れ、ロメルSKへ移籍していた。 「ただ、ルード・ファン・ニステルローイからは大きな信頼を感じていた。彼がもっと長く残っていたら、間違いなくPSVでデビューできていたはずだ。ストライカーとして15得点を挙げたのに、僕たち二人ともチャンスを与えられなかったのは、今でも不思議だ」

「ユースでこれほど頻繁に得点するのに、何をもっと求められているのか。デビューを許されないのはとんでもないことだ」とボス監督に厳しい言葉を投げかける。「これがヨング・アヤックスなら、間違いなくスタメンだった。簡単に得点するストライカーには、必ずトップチームでチャンスを与えるべきだ。」

ジェイソン・ファン・ドゥイヴェンは、ボース監督のPSVでのストライカー起用を「今季4人も負傷したのに10番をトップ起用するのは理解できない」と批判した。 彼はグース・ティルを常に最前線に起用し続けた采配を問題視している。なお、この采配はボーズ監督とPSVにとって良い結果をもたらした。

ファン・ドゥイヴェンが最も不満なのは、ボズ監督が自身の一軍出場について一度も説明しなかったことだ。「プレシーズンにパフォーマンスについて短く話しただけだ。一軍での出場機会については一切話し合わなかった。PSVはいつまでも私の心にあるが、この状況は辛い。」