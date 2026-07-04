オランダ代表新監督人選を巡るピーター・ボス監督の反応が、新たな憶測を呼んでいる。PSV監督のボス氏は以前、代表監督候補を否定していたが、土曜日のロイヤル・アントワープとの親善試合（1-1）後に一転、可能性に含みを残した。 ESPNのインタビューでは言葉を選び、NOSの取材では代表に関する質問が続くと苛立ちを露わにした。

しかし半年前の2月1日、彼は2028年までPSVとの契約を延長し、代表監督就任を可能にする条項はないとクラブも明言していた。

だが状況は一変した。W杯の失敗後、ロナルド・クーマンが代表監督を辞任し、KNVBが後任を探している。その候補にボスの名前が頻繁に挙がっているため、最近のコメントが注目されている。

土曜のESPNインタビューでは、議論について「一歩引いて見ており、問題ない。PSVでの仕事を楽しみ、議論は議論する人に任せる」と語った。

新契約を結んだにもかかわらず多くの人々が代表監督として期待しているとの指摘には「そう言ってもらえるのはいつでも嬉しいですが、それ以上の意味はありません」と述べた。 だが、コーマンの後任になる可能性について問われると、明確に否定しなかった。ボスは言葉に詰まり、「その質問には答えられません。コーマンの件ですか？ 答えません」とだけ言った。

記者がその理由を尋ねると、ボスは「その件については何も知らない。PSVに集中したいだけだ」と曖昧に語った。

NOSの取材でも彼は明確な「ノー」を言わなかった。代表監督への道を閉ざしたのかと問われると、「そんなことは言っていない。議論には加わりたくない。私には関係のない話だ」と語った。

KNVBから連絡はあったかと聞かれると、彼は苛立ちを隠さず「代表に関する質問には答えたくない。それなら帰る」と語った。







