ピーター・ボスは、先週土曜日のアヤックス戦で物議を醸したルベン・ファン・ボメルのファウルをめぐるメディアの過熱ぶりを痛烈に批判した。PSVのアタッカーは、アーロン・ボウマンと激しく接触した後にイエローカードを受けている。

ボスは、ファン・ボメルのファウルによって生じた一連の騒動を「ばかばかしい」と表現した。「ばかげている。たった一つのプレーなのに、これだけ大きく取り上げられている」と、シャフタール・ドネツクとのチャンピオンズリーグの一戦を前にした記者会見で語った。

その後、PSV指揮官は別の2つの場面にも言及した。「私は昨日、FCポルトのチャンピオンズリーグの試合を見たが、そこで同じVAR（ポル・ファン・ブーケル、編集部注）による場面を目にした。そこでは実際に肘打ちがあったのに、何の処分もなかった」

「アラサン・プレアの負傷についても、メディアがこれほど長く語っているのは聞かなかった。彼はもう1年も離脱している。あの時は、そうした集団的な憤りを見てもいないし、聞いてもいない。もう終わりだし、終わらせるべきだ。ルベン・ファン・ボメルにとっても、もう終わったことだ」とボスは述べた。

火曜日の夜には、マンチェスター・シティのDFマルク・グエイの肘がガブリ・ベイガの顔に入った場面が不問となり、アヤックス対PSVでもビデオ・アシスタント・レフェリーを務めたVARポル・ファン・ブーケルに批判が向けられた。

マンチェスター・シティのDFは、FCポルトの選手との競り合いの中で腕が相手の顔に当たった。主審シモン・マルチニアクはこの場面を不問とし、ファン・ブーケルからもピッチ脇のモニターでこの事象を確認するよう呼ばれることはなかった。

ボスはプレアの負傷にも触れた。フランス人の同選手は2025年8月17日、エールディビジで2試合目となるアウェーのFCトゥウェンテ戦に出場。ロビン・プロッパーとの競り合いで、PSVのFWは重い膝の負傷を負い、第2節の時点でそのシーズンが終わりを迎えた。

プレアは2月に2度目の手術を受けなければならなかった。先月に待望の復帰を果たしたが、その後のトレーニングで再び負傷離脱。33歳のアタッカーは、少なくとも次の代表ウイークまでは試合に出場しない見通しだ。

一方でボスは、ボウマンが無事であることを喜んでいると強調した。「本当にそう思っている。彼が来週またピッチに立ち、再びトレーニングできることをうれしく思う」