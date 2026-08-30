PSVのペーター・ボス監督は、FCユトレヒトに圧勝した試合後、同業のアントニー・コレイア監督を擁護した。アイントホーフェンの指揮官は、1-6の敗戦後に同監督が自身の立場について問われているのを耳にし、それにほとんど理解を示さなかった。

「私はここで少し待っていて、あなたが私の同業者にこんな質問をしているのを聞いた。『まだしっかりと監督の座にいるのか？』、そんな感じの内容だった」と、ボス監督はESPNでリポーターのレオ・オルデンブルヘルに語った。「そこで私はこう思ったんだ。みんな、勘弁してくれよ！ まだ4試合しか終わっていないし、あの青年にはクオリティーがある」

コレイア監督は、ユトレヒトの期待外れのシーズンスタートを受けて批判にさらされている。ドムスタデリヘンは4試合でわずか勝ち点1しか獲得していない。一方でボス監督は、同監督が以前テルスターで残した実績を指摘した。「彼はテルスターを昇格させ、そこでエールディビジ残留も果たした。君はジャーナリストだから、そういうことを聞かなければならないのだろうけど、それでも私は『まったく』と思うよ」

ボス監督によれば、ユトレヒトは数試合結果が悪かったからといって、すでに選んだ方針を疑うべきではないという。「この人物を彼らは十分に考えたうえで招へいし、陣容づくりやプレースタイルの決定にも関わらせた。幸い、私はユトレヒト自身からそういう話は聞いていないが、人々が彼と別れるべきではないかと考えているというのは……」

その後の記者会見でもボス監督は、コレイア監督に高まるプレッシャーについてのいくつかの質問を、率直に言って「ばかげている」と感じたことを明かした。「まだ4試合しか終わっていない」とPSV指揮官は強調した。自身の経験からも、こうした議論がいかに不快なものかを知っているという。

「こう言うのは、私自身もこれを何度も経験してきて、それがどれだけ嫌なものか知っているからだ」と、ボス監督はESPNで続けた。「負けて嫌な気分で立っているのに、そのうえでこういう類いの質問にも答えなければならない。私は昔からそれが大嫌いだった。正当ではない。彼に時間を与えてほしい」

自身のチームのパフォーマンスについては、ボス監督は当然ながらずっと前向きだった。PSVはガルヘンワールトでアルテム・ステパノフにより1-0と先制を許したものの、ルーベン・ファン・ボメルとフース・ティルのゴールで前半のうちに試合をひっくり返した。「前半からすでに自分たちはいいプレーをしていたと思う。相手はその時間帯のほうがまだ体力があって、より簡単に食い止められることが多い。でも、いずれスペースが大きくなると分かっている」

そのスペースを後半に入ってから容赦なく突き、PSVはマウロ・ジュニオール、スフェン・ミナンス、ティル、セルジーニョ・デストの得点で1-6まで突き放した。「私たちはプレーしながらチャンスを作りたい。そうなると、時には相手を、私たちが言うように、徹底的に崩さなければならない。実際にそれができたと思う」と、ボス監督は締めくくった。