ボクシングのリングで、バイデンの息子がトランプの「若者」に「骨を折る」試合を挑んだ。

政治とスポーツが交差する異例の展開として、ジョー・バイデン前大統領の息子ハンター・バイデン氏が、ドナルド・トランプ大統領の息子たちにケージ内対戦を申し込んだ。試合は4月末に開催される可能性がある。

この挑戦は両家の長年の政治的対立の延長とされ、ホワイトハウスからリングへ舞台が移るのか注目されている。

100%賛成

ハンター氏（56）はInstagramの「Channel 5」動画で、この企画はコンテンツ制作者アンドルー・カラハン氏からの提案だと説明した。

バイデン氏は「アンドルー・カラハンから電話があり、今月末の『Channel 5』『カーニバル・ツアー』に参加してほしいと頼まれた。 フェニックスで始まり、サンディエゴ経由でアルバカーキで終える予定だ。彼は私とエリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニアの3人でケージファイトをしようとしている」と語った。

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ハンターはこの案に非常に乗り気であることを強調し、全面的な同意を表明した。「やるよ、と彼に伝えた。もし彼が実現させられれば、100％賛成だ。もし実現しなかったとしても、とにかく参加するつもりだ」

実現の可能性は不明だ。

ハンター・バイデンは56歳、ドナルド・トランプ・ジュニアは48歳、エリック・トランプは42歳である。

現時点で、試合が実現するかは不明だ。

この構想は、2023年に話題になったものの実現しなかったマーク・ザッカーバーグとイーロン・マスクの仮想対決を想起させる。

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格闘技への情熱

現大統領ドナルド・トランプはUFCの熱狂的ファンとして知られ、6月14日にホワイトハウスで「UFC史上最大のイベント」を開催すると発表した。これは建国250周年記念行事の一環で、プロ格闘家が出場する予定だ。

エリック・トランプもこのスポーツの愛好家であり、以前ジョン・ジョーンズとコナー・マクレガーに出場を呼びかけたが、2人は最終リストから外れた。

一方、ドナルド・トランプ・ジュニアは、ドーピング規制が緩い「Enhanced Games」に数百万ドルを投資し、物議を醸している。

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政治からケージへ

バイデンとトランプの政治的対立が続く中、2人の息子はケージ内で新たな対決の準備を進めている。試合が実現すれば、政治とスポーツが交差する舞台となるだろう。