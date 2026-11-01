ボカ・ジュニアーズが、常に激しい戦いとなるリーベル・プレートとのスーペルクラシコを制した。熱気に包まれたラ・ボンボネーラでラウタロ・ディ・ロロが決勝点を挙げ、1-0で勝利。リーベルは早い時間帯の退場で10人となり、最後は9人で試合を終えた。

リーベルにとって、試合は最悪の形で始まった。ルーカス・マルティネス・クアルタがFWミゲル・メレンティエルのユニフォームをあからさまに引っ張ると、メレンティエルはすかさず倒れた。VARのチェックを経て、メレンティエルの望みどおりマルティネス・クアルタには一発退場が言い渡された。

1人少なくなったリーベルでは、残る経験豊富なDFのマルコス・アクーニャ、ニコラス・オタメンディ、ゴンサロ・モンティエルもボカの先制を防げなかった。セバスティアン・ビジャのコーナーキックをディ・ロロが見事に頭で押し込んだ。

国内最大の一戦だけに、小競り合いや試合の中断も相次いだ。前半終了間際には、レアンドロ・パレデスがアクーニャと衝突。2人は2022年に世界一となったアルゼンチン代表でのチームメートだが、ともにイエローカードを受けた。

鋭いタックルも次々と飛び出した。ラウタロ・ブランコは相手の足に対する明らかなファウルで処分を受けず、パレデスも明白なファウルを犯し、リーベル側が判定を求めて訴えたにもかかわらず退場を免れた。パレデスはその後、オタメンディとも一時小競り合いになった。

試合終了まで約10分となったところで、リーベルは9人となる。4年前、PKでアルゼンチンを世界一に導いたモンティエルが、ブランコへの大幅に遅れたタックルで一発退場となった。

ロッカールームへ向かおうとするモンティエルには、さまざまな物が投げつけられた。最後は機動隊に付き添われてピッチを後にした。11人対9人となったボカは、リードを守り切った。