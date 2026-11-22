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アルゼンチン代表のレアンドロ・パレデスが、ボカ・ジュニアーズのコパ・スダメリカーナ制覇後、生中継のテレビインタビュー中に倒れ、健康状態への懸念が広がった。MFはチームを率いてアトレチコ・ミネイロに2-0で勝利した直後、スタジアムの通路で倒れた。

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コパ・スダメリカーナ制覇後、通路で起きた心配な出来事

エスタディオ・メトロポリターノで、サンティアゴ・アスカシバルとミゲル・メレンティエルのゴールによりボカ・ジュニアーズが勝利を収めた。しかし、祝福ムードはすぐに心配へと変わった。パレデスは通路で生中継のDSportsのインタビューに応じていた最中、話している途中で倒れ、動かなくなった。目の前にいたリポーターは恐怖に包まれた。

テレビカメラは直ちに映像を切り替え、医療スタッフが駆けつけて32歳のMFを処置した。別の映像には、地面に倒れたパレデスが手当てを受けた後、上体を起こす様子が捉えられていた。ほどなく立ち上がったパレデスは走り回り、サポーターに手を振ってトロフィーを掲げた。

失神後、アルアバレーナ監督とパレデスが状況を説明

失神は暑さと湿気が引き金になったとみられる。パレデスはその前に、ロドルフォ・アルアバレーナ監督によって後半途中に交代していた。主将を交代させた理由について、アルアバレーナ監督は試合中から体調が悪かったと明かした。

アルアバレーナ監督は「前半の終わり頃にめまいを感じていた。ハーフタイム中に少し良くなったが、後半10分が過ぎると苦しんでいるのが分かった。彼は正直に交代を申し出た。後に2度目に倒れたことは、私も後から知った」と語った。

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その後、パレデスは医務室からインスタグラムで近況を伝え、「僕たちは大丈夫。今日も、そしていつも、頑張れボカ！」と投稿してサポーターの不安を和らげた。

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育ったクラブへの復帰を飾る歴史的な国際タイトル

アルゼンチンのメディア『La Derecho Diario』は、倒れた原因は血圧の低下だったと報じた。ただ、ワールドカップ優勝経験者のパレデスは急速に回復した。ファンに向けた2度目のインスタグラム投稿では、「メッセージをくれたみんな、ありがとう。一度に何度も回ったせいで、少しめまいがしただけだよ」と書き、心配を和らげた。

今回の優勝はパレデスにとって大きな節目となる。ブエノスアイレスの名門ボカでキャリアを始めた後、イタリアではキエーヴォ、ローマ、エンポリでプレーし、ゼニト・サンクトペテルブルクも経験。パリ・サンジェルマンではリーグ・アンを4度制した。ユヴェントスへの期限付き移籍とローマでの2度目の在籍を経て故郷に戻り、ボカを18年ぶりの国際タイトルに導いた。これにより、ボカは1960年以降、南米で最も成功を収めたクラブとなった。

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すぐに回復したパレデス、アルゼンチン代表での出場停止処分も

パレデスはすぐに回復して試合後の祝勝に加わっており、今回の出来事による健康への後遺症はないとみられる。クラブではボカに18年ぶりの国際タイトルをもたらした一方、パレデスには ワールドカップ決勝でスペインに敗れた後の振る舞いを理由に 、アルゼンチン代表で10試合の出場停止処分が残っている。