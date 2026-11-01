ボカ・ジュニアーズが、伝統のライバルであるリーベル・プレートとのスーペルクラシコを制した。日曜夜に「ラ・ボンボネーラ」で行われたアルゼンチン・クラウスーラの最終節を控えた一戦で、1－0の勝利を収めたのだ。この貴重な勝利によって、ボカは残り1節を残して年間総合順位の首位に返り咲いた。

ボカ・ジュニアーズの勝利を呼び込んだのはラウタロ・ディ・ロロで、彼が決めた1点が試合唯一の得点となり、地元サポーターの前でチームに極めて重要な勝ち点3をもたらした。大きな緊張感に包まれたこの一戦は、リーベル・プレートが9人で終える結果となった。前半9分にルーカス・マルティネス・クアルタが退場し、続いて79分にゴンサロ・モンティエルが退場したためだ。

この勝利でボカは年間総合順位で勝ち点を60に伸ばし、金曜日にサルミエントを2－1で破っていたロサリオ・セントラルを勝ち点1差でかわして首位を奪回した。首位の行方は最終節に委ねられ、ボカはデフェンサ・イ・フスティシアと対戦し、首位で全日程を終えることを目指す。

この結果はボカ・ジュニアーズにとって二重の意味で重要だ。ボカはすでにコパ・スダメリカーナ決勝への進出を決めており、11月21日にバランキージャでアトレティコ・ミネイロと対戦する。さらに、11月14日にはコパ・アルヘンティーナ準決勝でバンフィールドと対戦する準備も進めている。

また、このアルゼンチンのクラブは次回のコパ・リベルタドーレスへの出場権も確保しており、シーズンの正念場において複数の戦線で戦いを続けることになる。

一方、リーベル・プレートはこのダービー敗戦によって状況がより複雑になった。勝ち点は第2グループで23にとどまり、最終節でアルドシビ相手に好結果を収めることが求められる立場となった。シーズンを救う最後の機会となるクラウスーラの次のステージへの進出を確実にするためだ。