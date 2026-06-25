ウィンストン・ボガードは、ワールドカップで左サイドバックを務めるミッキー・ファン・デ・ヴェンのパフォーマンスに不満を示した。元オランダ代表は『Voetbal International』の取材に、そのポジションには別選手を起用すべきだと語った。

「ファン・デ・ヴェンは2試合出たが印象を残せなかった。今の代表で最もレベルの低いDFだ」と語り、金曜のチュニジア戦を前に厳しい意見を突き付けた。

「ポジショニングが悪く、スピードに頼りすぎている。相手にも速い選手はいる。スウェーデン戦の失点場面を見ればわかる。アンソニー・エランガに40メートル以上抜き去られた。しかもリードしていたのに」

「彼はそんなに速かったはずじゃなかったのか？」と疑問を投げかける。「エランガが先発だったら、スウェーデンは右サイドでさらに脅威的だっただろう」。

ボガードは、まだ出場機会のないジョレル・ハトを高く評価する。「ハトはヴァン・デ・ヴェンよりずっと上手い。ボールコントロールが安定しており、守備も優れている。チェルシーで苦境を乗り越え、シーズン半ばからスタメンを確保し、その座を守り続けている」と絶賛した。 ハトはチェルシーでトップレベルの試合にも出場し、力を示した。

「代表でチャンスを与える価値はある。準備はできている」とクーマン監督に伝えた。HatoはW杯準備では出場していたが、現在はベンチに甘んじている。

ボガードはアヤックス時代ハトを指導した経験があり、彼の成長を間近で見てきた。