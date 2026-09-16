ハリド・ブラールーズは、AZがヨーロッパリーグ初戦のサンダーランド戦（0-1敗戦）でもっとやれたはずだと考えている。AZは十分すぎるほどのチャンスを作りながら、得点を奪えなかった。その一因を担ったのがメックス・メーディンクだった。

試合終了10分前、このFWにはチームを同点に持ち込む絶好機が訪れたが、判断が遅すぎ、最後はロビン・ルーフスの差し出した足にボールを当ててしまった。ブラールーズはいら立ちを隠さない。「このレベルなら、少なくとも1本は決めないといけない」と、Ziggo SportのスタジオでAZの決定機全般について語った。

「メーディンクのこのチャンスだ。単純にシュートが甘すぎるし、低すぎる。冷酷になれるなら、ああいうのはゴール上部に叩き込むものだ。テオ（ヤンセン、編集部注）が言っていた通り、FWなら決定力のある選手にならないといけない。そして、もしオランダ代表を目指すならなおさらだ。こういう場面こそ、自分を際立たせられるチャンスなんだ」

「もう一度ためて、1回持ち直したことで、自分自身が完全にいい体勢で打てなくなっている。だから自分の思うようなキックができなくなる。これは単純に100％のチャンスを無駄にしたということだ」と、いら立つブラールーズは述べた。「こういう部分は改善しないといけない。試合全体を見ても、彼は単純に雑すぎたし、くさび役としても良くなかった……。それに、得たチャンスは決め切らなければならない」

メーディンク自身も、もっと良くしなければならないと考えている。「いくつかの場面では、まだ少し簡単にボールを失いすぎたと思う。でも、良かった場面もいくつかあった。自分の課題は、それを継続してやり続けることだ」とメーディンク。Ziggoのスタジオにいた解説陣の意見にも同意した。「最後のあのボールは叩き込まないといけなかった。考えすぎず、インステップで打つべきだった。ペナルティーエリア内では、僕は致命的な存在にならないといけない、ならなければいけない」

メーディンク本人は自らの責任を認めているものの、その後、テオ・ヤンセンは彼のインタビューにかなり批判的だった。「興味深いね。彼は自分がかなりまずまずの試合をしたと感じている。かなり満足しているようだ。私なら、この試合をもう一度落ち着いて見返すよう勧める。というのも、FWとして致命的でなければならない場面、自分のチームに落ち着きを与えるために強さを見せなければならない場面がいくつかあるからだ。あの数回の場面だけでは足りないよ、友よ」と、ヤンセンは容赦なく切り捨てた。

「本当に魅力のある選手だし、技術的にも洗練されていて、良い選手になるための条件はすべてそろっている。ただ、あのハングリーさが欠けている。すべてを懸けてやらなければいけない。彼は常にすべてを出し切らないといけないし、私は時々そこが少し足りないと感じる。大きなポテンシャルがあるのに、それをすべて引き出せていない」とヤンセンは締めくくった。